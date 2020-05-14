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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили влияние предложений Росавиации на стоимость авиабилетов

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Соблюдение социальной дистанции в самолетах из-за коронавируса приведет к увеличению стоимости авиабилетов почти вдвое, рассказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал план Росавиации по поэтапному снятию ограничений для авиаотрасли. Согласно этому плану среди прочего предлагается размещать пассажиров на борту самолета с учетом социальной дистанции. При расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд пассажиры садятся в шахматном порядке.

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«Пассажиру придется платить за себя и того парня, который не летит, по сути оплачивая два билета. На фоне того, что платежеспособность населения снизится, и у авиакомпании будет меньше клиентов, с ростом цены еще меньшему количеству людей будут доступны авиабилеты», — сказал Гусаров.

Он назвал такое решение «путем в никуда». По его словам, эти меры только ускорят процесс банкротства компаний, а сотни тысяч людей потеряют работу.

«Даже рассадка через одно место не будет обеспечивать соблюдение социальной дистанции, так как это явно меньше 1,5 м», — добавил он.

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По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, соблюдение социальной дистанции в самолете на сегодняшний день не повлияет на стоимость билета.

«Сокращается предельная кресельная емкость, иначе говоря — сколько можно заработать на каждом рейсе. Те авиакомпании, которые сегодня выполняют полеты, уже сталкиваются с тем, что довольно затруднительно продать билеты в таком количестве, чтобы обеспечить высокую занятость и окупаемость рейса», — сказал он.

Пантелеев сослался на оценки, согласно которым в среднем сейчас бывает занято только 27% кресел. «При сегодняшней загрузке, когда на блоке из трех кресел сидит два человека — у окна и у прохода, а между ними — никого, это не затруднительно. Более того, рассаживать через ряд тоже предполагается возможным», — пояснил эксперт.

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При этом он отметил, что на чартерных рейсах, где необходима высокая загрузка, введение этого требования снизит предельную кресельную емкость самолетов. «Тогда, чтобы окупить рейс, авиакомпаниям придется повышать тарифы. Стоимость может вырасти на треть, потому что ровно настолько сокращается количество кресел в обычном среднемагистральном самолете», — сказал Пантелеев.

Из-за пандемии коронавируса Россия в марте приостановила международное авиасообщение. Исключением стали только вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом.

Теги: коронавирус, авиабилеты, Росавиация, новости РБК
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