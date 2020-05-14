Эксперты оценили влияние предложений Росавиации на стоимость авиабилетов

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Соблюдение социальной дистанции в самолетах из-за коронавируса приведет к увеличению стоимости авиабилетов почти вдвое, рассказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал план Росавиации по поэтапному снятию ограничений для авиаотрасли. Согласно этому плану среди прочего предлагается размещать пассажиров на борту самолета с учетом социальной дистанции. При расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд пассажиры садятся в шахматном порядке.

«Пассажиру придется платить за себя и того парня, который не летит, по сути оплачивая два билета. На фоне того, что платежеспособность населения снизится, и у авиакомпании будет меньше клиентов, с ростом цены еще меньшему количеству людей будут доступны авиабилеты», — сказал Гусаров.

Он назвал такое решение «путем в никуда». По его словам, эти меры только ускорят процесс банкротства компаний, а сотни тысяч людей потеряют работу.