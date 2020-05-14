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Пандемия коронавируса ,  
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Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Согласно проекту Росавиации, пассажиры должны будут носить маски и перчатки в течение всего полета. Бортпроводника можно будет позвать только при острой необходимости, а ходить по салону разрешат только в туалет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Проект предполагает три этапа. На первом для пассажиров могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. В проекте указывается, что его можно вызвать только в случае возникновения неразрешимой ситуации, влияющей на безопасность полета или состояние здоровья, и при угрозе для жизни.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Кроме того, пассажиров предлагается не пускать в самолет в верхней одежде. «Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту», — говорится в тексте проекта.

Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов
Общество
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

План также предполагает запретить перемещения по салону самолета, кроме походов в туалет. На все время полета будет сохраняться режим «пристегните ремни». Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции. «Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в тексте проекта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти точно введут меры по защите органов дыхания и рук пассажиров, а также потребуют постоянно дезинфицировать салоны самолетов и обеззараживать воздух внутри них. Из-за распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение стали только вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом в связи с COVID-19.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Росавиация, коронавирус, авиаперевозки
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