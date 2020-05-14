Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Согласно проекту Росавиации, пассажиры должны будут носить маски и перчатки в течение всего полета. Бортпроводника можно будет позвать только при острой необходимости, а ходить по салону разрешат только в туалет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Проект предполагает три этапа. На первом для пассажиров могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. В проекте указывается, что его можно вызвать только в случае возникновения неразрешимой ситуации, влияющей на безопасность полета или состояние здоровья, и при угрозе для жизни.

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Кроме того, пассажиров предлагается не пускать в самолет в верхней одежде. «Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту», — говорится в тексте проекта.