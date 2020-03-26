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«Аэрофлот» сообщил о снижении перевозок пассажиров в январе—феврале

Аэрофлот AFLT ₽69,74 -4,05% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В январе—феврале авиакомпания «Аэрофлот» перевезла на 4,9% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года,. Об этом свидетельствуют операционные результаты группы «Аэрофлот», поступившие в РБК.

За два месяца услугами компании воспользовались 5,2 млн пассажиров. При этом группа «Аэрофлот» в первые два месяца 2020 года перевезла 8,2 млн человек, что на 0,1% превышает показатели 2019 года.

Пассажирооборот авиакомпании по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года снизился на 3,4%. Кроме того, заполняемость кресел «Аэрофлота» упала за два месяца на 3,8 п.п.

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За февраль пассажирооборот авиаперевозчика снизился на 0,6% по сравнению с прошлым годом, предельный пассажирооборот вырос на 3,6%. Процент занятости пассажирских кресел по группе «Аэрофлот» снизился на 3,1 п.п. по сравнению с 2019 годом.

На показатели «Аэрофлота» за февраль повлияли ограничения на въезд, введенные странами Азии и Европы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, уточняется в документе.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что «ВТБ Лизинг» отсрочил «Аэрофлоту» до конца сентября платежи по 67 лайнерам. Соглашение по лизинговым каникулам стало первым в своем роде, отмечало издание. Задолженность авиаперевозчика перед компанией собеседники газеты оценили в $180–200 млн.

Теги: коронавирус, Группа «Аэрофлот», «Аэрофлот»
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