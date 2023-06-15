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FT узнала о подготовке мер для покупки западных активов по бросовой цене

FT: Путин поручил подготовить меры для покупки западных активов по «бросовым ценам»
В Кремле, комментируя статью FT, заявили, что Россия приветствует иностранные компании, но если те не выполняют своих обязательств, то власти «прощаются с ними» и решают, что делать с их активами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские власти готовят меры, призванные дать государству приоритетное право на закупку активов «непослушных» западных компаний, собирающихся уйти с рынка, по «бросовым ценам», пишет The Financial Times (FT).

По данным газеты, президент Владимир Путин на прошлой неделе дал соответствующее распоряжение правительству. В документе, утверждает издание, говорится, что это позволит приобретать западные активы со «значительной скидкой» для последующей перепродажи с прибылью. Купить их смогут только российские компании или организации, находящиеся в процессе исключения иностранных акционеров, говорится в статье.

По данным FT, новых владельцев обяжут разместить 20% активов на российском фондовом рынке. В мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что выступает за обязательное размещение на бирже акций уходящей из России компании при ее покупке у нерезидента, что «даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов». Это предложение поддержали в Минфине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил FT, что в России «более чем приветствуют» западных инвесторов и компании, но некоторые из них полностью прекратили платить зарплаты или просто ушли с рынка с большими потерями. «Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она переходит в категорию неблагополучных. Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого, это наше дело», — сказал он газете.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал РБК, комментируя статью: «Если Financial Times написал, я же не могу спорить с таким. <...> Как будет ценообразование организовано? Не знаю, у Financial Times спросите».

Сейчас иностранным компаниям для выхода с российского рынка нужно получить разрешение специальной комиссии Минфина. Как сообщали источники РБК, ведомство опирается на ряд критериев, в том числе на продажу актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки, и рассрочку платежа для покупателя на один-два года либо уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки.

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FT со ссылкой на источники утверждает, что в России обсуждают «еще более драконовские меры», которые в том числе могут предусматривать национализацию компаний. Неизбежным такой сценарий назвал и один из бизнесменов, с которым побеседовало издание (его имя не приводится).

Со слов источников газеты, Набиуллина выступает против ужесточения правил ухода западных компаний и возможности национализации. Центробанк обеспокоен, что отток иностранного капитала может ослабить рубль и ограничить возможности для российских инвесторов. Однако глава Минфина Антон Силуанов поддерживает такой подход, видя в этом «способ получить больше доходов в бюджет», утверждают источники FT.

Национализировать имущество покинувших Россию зарубежных компаний предлагали в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин высказывал предложение изымать у бизнеса из «недружественных стран» имущество в России в случае конфискации замороженных российских активов. Путин в прошлом октябре говорил, что в национализации нет никакой необходимости.

В минувшем апреле президент подписал указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление. В перечень такого имущества вошли доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807 и 28,3488%, принадлежит компаниям «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»). В Кремле заявили, что указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

чиновник, первый вице-премьер России

17 марта 1959 года
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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