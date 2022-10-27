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Политика ,  

Путин не увидел необходимости в национализации в России

Путин: необходимости в национализации в России нет
Президент, выступая в дискуссионном клубе «Валдай», отметил, что несмотря на мнение людей с левыми взглядами, которые хотят «все опять национализировать», Россия продолжит использовать рыночные принципы

В России нет необходимости проводить национализацию, страна будет продолжать работать в рыночных условиях, заявил президент Владимир Путин во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет РБК.

«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, все огосударствлять <...> Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы», — сказал президент.

После начала российской спецоперации на Украине многие зарубежные компании и сервисы приостановили работу в России или объявили об уходе с рынка. На этом фоне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики в условиях санкций, который среди прочего предусматривает «первый шаг к национализации имущества иностранных компаний». Эта инициатива была предложена «Единой Россией». Она позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, где не менее 25% владеют иностранные лица из недружественных государств, если те прекращают работу в России.

Законопроект также предполагает введение нового института — «внешней администрации по управлению организацией». Она будет задействована в случае, если руководители компании «фактически прекратили управление» или совершили действия, которые могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству.

В то же время некоторые представители власти высказались против национализации иностранных компаний в России, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения, — сказала она. — Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами».

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин национализация санкции иностранные компании

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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