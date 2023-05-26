Минфин поддержал идею выводить на биржу акции уходящих из России компаний
Минфин поддерживает предложение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об обязательном размещении на бирже акций уходящих из России компаний, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».
«Это совместная позиция. <...> Предполагается, что это будет просто каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов — будет сопровождаться таким условием», — сказал замминистра в кулуарах съезда Ассоциации банков России.
Обязательство не будет касаться тех акций, которые уже выкуплены. «Нет, задним числом, конечно, нет», — ответил Моисеев на соответствующий вопрос.
О том, что бывшие иностранные компании при продаже российским владельцам должны становиться публичными, Набиуллина заявила на прошлой неделе. Введение такого правила рассматривает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. «Мы считаем, что при покупке у иностранных собственников компаний, долей, акций и так далее <...> должно быть обязательство — часть акций как минимум вывести на рынок. Это тоже даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов», — отметила глава ЦБ.
Первый зампред регулятора Владимир Чистюхин сообщил, что
объем акций для размещения на бирже мог бы составить 10–20% от пакета, который достается покупателю. Он также уточнил, что обратной силы в отношении уже закрытых сделок такое предложение иметь не может. «Сегодня ограниченное предложение на рынке акций, и нам нужно это предложение сформировать. Мы считаем, что это 10–20% от того пакета, который достается новому инвестору. Соответственно, задача инвестора — предложить его на рынок. Нам представляется, что спрос на такого рода бумаги найдется», — отметил Чистюхин.
С конца февраля 2022 года перестали вести, приостановили или ограничили бизнес в России более 100 иностранных компаний. Как сообщил ЦБ, с марта того года по март текущего иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов. Объем таких продаж регулятор не раскрыл, но указал, что 20%, или 40 сделок, были связаны с выходом нерезидентов из крупных активов, каждый из которых оценивался более чем в $100 млн. С октября 2022-го состоялось пять сделок со средним чеком выше $400 млн, сказано в обзоре банка.