Минфин поддержал идею выводить на биржу акции уходящих из России компаний

За обязательное размещение на бирже акций уходящих из России компаний выступила Набиуллина. Минфин сообщил, что поддерживает идею. Как уточнили в ЦБ, речь идет о выводе на рынок до 20% купленных бумаг

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Минфин поддерживает предложение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об обязательном размещении на бирже акций уходящих из России компаний, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

«Это совместная позиция. <...> Предполагается, что это будет просто каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов — будет сопровождаться таким условием», — сказал замминистра в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

Обязательство не будет касаться тех акций, которые уже выкуплены. «Нет, задним числом, конечно, нет», — ответил Моисеев на соответствующий вопрос.

О том, что бывшие иностранные компании при продаже российским владельцам должны становиться публичными, Набиуллина заявила на прошлой неделе. Введение такого правила рассматривает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. «Мы считаем, что при покупке у иностранных собственников компаний, долей, акций и так далее <...> должно быть обязательство — часть акций как минимум вывести на рынок. Это тоже даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов», — отметила глава ЦБ.

Первый зампред регулятора Владимир Чистюхин сообщил, что

объем акций для размещения на бирже мог бы составить 10–20% от пакета, который достается покупателю. Он также уточнил, что обратной силы в отношении уже закрытых сделок такое предложение иметь не может. «Сегодня ограниченное предложение на рынке акций, и нам нужно это предложение сформировать. Мы считаем, что это 10–20% от того пакета, который достается новому инвестору. Соответственно, задача инвестора — предложить его на рынок. Нам представляется, что спрос на такого рода бумаги найдется», — отметил Чистюхин.

С конца февраля 2022 года перестали вести, приостановили или ограничили бизнес в России более 100 иностранных компаний. Как сообщил ЦБ, с марта того года по март текущего иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов. Объем таких продаж регулятор не раскрыл, но указал, что 20%, или 40 сделок, были связаны с выходом нерезидентов из крупных активов, каждый из которых оценивался более чем в $100 млн. С октября 2022-го состоялось пять сделок со средним чеком выше $400 млн, сказано в обзоре банка.