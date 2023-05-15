Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение начать полеты

Грузия изучит примеры стран, которые соблюдают международные санкции и сохранили прямое авиасообщение с Россией. США пригрозили вторичными ограничениями в случае нарушения мер, ЕС напомнил о заявке Грузии на членство

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Несколько авиакомпаний России направили в Агентство гражданской авиации Грузии запрос на получение разрешений выполнять регулярные полеты в страну, сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Решение будет принято после подробного изучения существующего статуса авиакомпаний или их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Тбилиси проведут консультации и изучат конкретные примеры, которые позволили бы не нарушить санкции и наладить прямое авиасообщение с Россией.

РБК направил запрос в Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад — в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Указ о возобновлении авиасообщения с Грузией подписал 10 мая президент Владимир Путин. В Минтрансе затем сообщили о планах организации полетов по семь раз в неделю между странами.

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с этой недели при условии соблюдения формальностей для возобновления авиасообщения. Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»).

Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний вслед за Брюсселем, а США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты.

«Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции», — сказала в ответ заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.