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Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение начать полеты

Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение начать полеты
Грузия изучит примеры стран, которые соблюдают международные санкции и сохранили прямое авиасообщение с Россией. США пригрозили вторичными ограничениями в случае нарушения мер, ЕС напомнил о заявке Грузии на членство
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Несколько авиакомпаний России направили в Агентство гражданской авиации Грузии запрос на получение разрешений выполнять регулярные полеты в страну, сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Решение будет принято после подробного изучения существующего статуса авиакомпаний или их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Тбилиси проведут консультации и изучат конкретные примеры, которые позволили бы не нарушить санкции и наладить прямое авиасообщение с Россией.

РБК направил запрос в Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад — в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

Указ о возобновлении авиасообщения с Грузией подписал 10 мая президент Владимир Путин. В Минтрансе затем сообщили о планах организации полетов по семь раз в неделю между странами.

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с этой недели при условии соблюдения формальностей для возобновления авиасообщения. Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»).

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Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний вслед за Брюсселем, а США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты.

«Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции», — сказала в ответ заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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