США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией

США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если те будут обслуживать российские самолеты, подпадающие под экспортный контроль. Россия разрешила полеты с 15 мая на отечественных самолетах

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США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля», — сказал он.

Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. 10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Минтранс после этого сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

Евросоюз призвал Грузию не нарушать санкции против России и не пускать российские самолеты на свою территорию. Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, в свою очередь, заявила, что власти готовы пустить на территорию страны самолеты тех российских перевозчиков, которые не находятся под западными санкциями. Тбилиси еще не выдал разрешение на полеты, так как не получил соответствующее уведомление от Москвы, уточнила она.

США запретили обслуживание самолетов американского производства в рамках экспортного контроля в качестве санкционных мер. Таким самолетам запретили получать любые услуги, в том числе за рубежом. Запрет распространяется на заправку, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажу запасных деталей: все это, по версии США, нарушает экспортные нормы.

В марте 2022 года Минторг США пояснял, что нарушителям этих требований грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».