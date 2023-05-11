Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 16:21
Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины Политика, 22:38
ЮАР отвергла обвинения посла США в поставках оружия России Политика, 22:22
США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией Политика, 22:20
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Даниил Медведев ответил на сравнение со злодеем на корте Спорт, 21:57
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его подготовке ко второй операции Политика, 21:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ANSA узнало о предстоящей встрече папы римского и Зеленского Политика, 21:29
Украинские митингующие в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Овечкин назвал свою символическую сборную хоккеистов всех времен Спорт, 21:11
Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом Политика, 21:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Нетипичное решение: как люди с РАС помогают бизнесу обучать нейросети Тренды, 21:04
Война санкций ,  
0 

США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией

Госдеп допустил санкции США против компаний Грузии из-за авиасообщения с Россией
США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если те будут обслуживать российские самолеты, подпадающие под экспортный контроль. Россия разрешила полеты с 15 мая на отечественных самолетах
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля», — сказал он.

Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. 10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Минтранс после этого сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

Евросоюз призвал Грузию не нарушать санкции против России и не пускать российские самолеты на свою территорию. Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, в свою очередь, заявила, что власти готовы пустить на территорию страны самолеты тех российских перевозчиков, которые не находятся под западными санкциями. Тбилиси еще не выдал разрешение на полеты, так как не получил соответствующее уведомление от Москвы, уточнила она.

США запретили обслуживание самолетов американского производства в рамках экспортного контроля в качестве санкционных мер. Таким самолетам запретили получать любые услуги, в том числе за рубежом. Запрет распространяется на заправку, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажу запасных деталей: все это, по версии США, нарушает экспортные нормы.

В марте 2022 года Минторг США пояснял, что нарушителям этих требований грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

Читайте на РБК Pro
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия США Госдепартамент США авиасообщение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter