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«Азимут» запланировал рейсы в Грузию со следующей недели

«Азимут» и Georgian Airways запланировали рейсы Москва — Тбилиси на следующей неделе
Российская авиакомпания «Азимут» и Georgian Airways готовятся начать полеты между Россией и Грузией на следующей неделе, сообщили источники РБК. Но для этого предстоит урегулировать «формальности», отметили в грузинской компании
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Фото: georgian-airways.com
Фото: georgian-airways.com

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту».

«Азимут» может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways — с 18 мая, утверждают они. «Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. <...> Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», — заявил РБК президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили. По его информации, «Азимут» действительно готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.

Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. По словам источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю. За информацией об этом лучше обратиться в Агентство гражданской авиации Грузии, сказал Устундаг. РБК направил запросы в это ведомство, в пресс-службы Росавиации, «Азимута» и Внуково.

Для возобновления полетов в Москву у Georgian Airways нет никаких препятствий, утверждает Гаиашвили. «Просто нужно все хорошо запланировать, учесть все обстоятельства, которые на сегодняшний день складываются», — говорит он. По его словам, выполнение остающихся формальностей для запуска рейсов в Грузии и России может занять несколько дней. Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели. «Мы частная компания, не можем в убыток работать, поэтому будем работать над тем, чтобы это [направление] продвинуть», — сказал он.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва сообщила пресс-служба Минтранса. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — сказано в сообщении Минтранса.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»), так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, говорит один из источников РБК. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который уже запросил допуск для рейсов в Грузию (у «Азимута» на линию Москва — Тбилиси есть временный допуск на семь рейсов в неделю, следует из данных Росавиации). Red Wings считает полеты в Грузию «интересными и перспективными, не только с точки зрения туристического бизнеса, а также и для делового взаимодействия и гастрономического туризма», сообщил РБК представитель перевозчика. По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2019 году, до введения запрета на полеты в Грузию, российские авиакомпании успели перевезти между двумя странами на регулярных рейсах 590,1 тыс. пассажиров (в 2018-м — 900,9 тыс.).

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Евросоюз призвал Грузию соблюдать санкции в отношении России, введенные из-за проведения специальной военной операции на Украине, и не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом 11 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Вслед за этим заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель сообщил о возможном вводе санкций против грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты. При этом Грузия не является страной — членом ЕС, поэтому следование санкционным ограничениям для нее даже при наличии рисков применения вторичных санкций не является столь же критичным, как для стран, которые входят в ЕС, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Но глава Georgian Airways пока не видит повода для пересмотра решения о возобновлении рейсов в Россию. «На все должны быть аргументы. <...> Все нормальные люди в Грузии приветствовали решение [российской стороны], все очень одобряют, что возобновляются полеты и безвизовый режим», — отметил Гаиашвили.

10 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выполняет в стране в основном представительские функции, раскритиковала возобновление авиасообщения с Россией, назвав это «провокацией». «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила она. Но на следующий день премьер республики Ираклий Гарибашвили, наоборот, поддержал это решение Москвы: «У нас в России миллион этнических грузин, наших соотечественников. У них здесь члены семьи, родственники, знакомые, и очень важно облегчить их передвижение». Однако он подчеркнул, что Грузия сможет принимать рейсы российских авиакомпаний и самолеты из России, которые не подпали под санкции ЕС.
 

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Азимут» Азимут Georgian Airways «Georgian airways» авиасообщение Грузия Тбилиси аэропорт Тбилиси аэропорт Внуково
АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ
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