ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

В ЕС призывают Грузию как кандидата на членство в союзе присоединиться к санкциям и не допускать в свое воздушное пространство российские самолеты

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Евросоюз призвал Грузию соблюдать санкции в отношении России и не пускать российские самолеты на свою территорию, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал он.

Накануне, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты в Грузию. Кроме того, он отменил визовый режим для граждан Грузии.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.



Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. Этому предшествовали протесты в Тбилиси, которые начались после скандала с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина провокацией. По ее мнению, подобные действия неприемлемы до тех пор, «пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». В партии «Единое национальное движение» в указах президента России увидели попытку воспрепятствовать евроинтеграции Грузии.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал заявление Зурабишвили абсурдным и нелогичным. В Кремле решение по авиасообщению и визам назвали гуманитарным.

В Минэкономики Грузии предупредили, что в случае возобновления авиасообщения Тбилиси не пустит на свою территорию самолеты авиаперевозчиков, которые находятся под западными санкциями.

США, Канада и ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в марте 2022 года в ответ на военную операцию на Украине. Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» подпали под санкции Великобритании. Кроме того, «Аэрофлот», Utair и Azur Air находятся под санкциями Минторга США.