Минтранс назвал количество возобновляемых рейсов между Москвой и Тбилиси

Минтранс: российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю

Путин своими указами отменил визовый режим и снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Минтранс сообщил, что после отмены ограничений российские самолеты будут летать из Москвы в Тбилиси по 7 раз в неделю

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российские авиакомпании после снятия ограничений на полеты между Россией и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Другим указом президент отменил визовый режим с Грузией.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — говорится в сообщении Минтранса.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней. Прямые полеты в Грузию Москва приостановила в июле 2019 года из-за масштабных протестов. Они начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян уточнил, что рейсовые туры в Грузию могут быть запущены уже до конца мая. «Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — отметил он.

В пресс-службе туроператора «Интурист» уточнили РБК, что восстановление турпотока будет зависеть от того, насколько быстро и в каком объеме появятся прямые рейсы. «Конечно, мы ждем, что теперь турпоток в Грузию будет восстанавливаться, но насколько он будет активным, будет зависеть от постановки прямой авиаперевозки и приемлемости цен на авиабилеты. Недавно Азербайджан отменил все ковидные ограничения, и спрос у нас вырос мгновенно. <...> Поэтому если вопрос с перевозкой будет складываться удачно, Грузия станет самым популярным выездным направлением среди стран на постсоветском пространстве и среди всех стран Закавказья, как это было в прежние времена», — отметили в «Интуристе».

До того как Россия в июне 2019 года приостановила авиасообщение с Грузией, эта страна была одним из массовых направлений выезда россиян. В 2018 году Грузия, по данным погранслужбы ФСБ, входила в десятку крупнейших стран по количеству поездок россиян: за год российско-грузинскую границу пересекали 1,29 млн граждан России (страна была на девятом месте по числу выездов; для сравнения: в Абхазию, которая была на первом месте по итогам 2018 года, россияне совершили 4,5 млн поездок).

Большинство россиян еще до введения временного запрета на авиасообщение ездили в Грузию на машине: в 2018 году на автомобильный транспорт пришлось 60% потока (773,6 тыс. поездок), на долю авиационного транспорта — 39,6% поездок. Россияне посещали Грузию в основном с частными целями (с этой целью было зафиксировано более 932 тыс. поездок), около 23% ездили в целях туризма (293 тыс. поездок). После введения запрета на полеты поток выезжающих в Грузию, согласно данным ФСБ, по итогам 2019 года упал совсем незначительно — на 5,5% (было зафиксировано 1,22 млн поездок). А в 2022 году Грузию посетили 873,4 тыс. россиян.