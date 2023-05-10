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Грузия назвала условие возобновления прямого авиасообщения с Россией

Грузия разрешит прямое авиасообщение для не попавших под санкции российских авиакомпаний
Россия с 15 мая отменяет запрет на прямые рейсы с Грузией и визы для грузинских граждан. Тбилиси еще не получил соответствующего уведомления от Москвы, сказали в министерстве экономики страны
Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press

Грузия после решения России о возобновлении прямого авиасообщения пустит к себе рейсы российских авиакомпаний, но только тех перевозчиков, которые не находятся под западными санкциями, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, Тбилиси пока не выдавал разрешения на прямые рейсы между двумя странами, поскольку еще не получал соответствующего уведомления от Москвы. «Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции…», — сказала Квривишвили (цитата по «РИА Новости»).

Она выразила уверенность, что восстановление прямого авиасообщения с Россией не повлияет отношения с ЕС, и заявила о «четком выборе» страны стать часть «европейской семьи», пишет ТАСС. Чиновница отметила, что возобновление полетов положительно способствует связям грузин с родиной. По оценке Квривишвили, в России проживет до 1 млн грузинских граждан.

Президент России Владимир Путин распорядился снять с 15 мая 2023 года запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию (действовал с 2019 года), а МИД отозвал рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Путин также отменил визовый режим для граждан Грузии.

В российском Минтрансе сообщили, что после снятия запрета российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь по семь раз в неделю.

С критикой решения Москвы выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Возобновление прямых рейсов и отмену визового режима она назвала неприемлемой из-за продолжающегося конфликта на Украине. В то же время приветствовал отмену виз МИД Грузии. «Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму приветствуется любой имеющей ответственность властью», — сообщил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили (цитата по «Sputnik Грузия»).

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Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года. Этому предшествовали протесты в Тбилиси, которые начались после скандала с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Грузинская оппозиция сочла это неприемлемым.

США, Канада, Великобритания и все страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. Кроме того, российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» попали под санкции Лондона,  Введенные ограничения предполагают заморозку их активов. «Аэрофлот» наряду с Utair и Azur Air с начала апреля находится под санкциями Минторга США. На 180 дней компании лишили экспортных привилегий. 

ЕС призывал Грузию присоединиться к санкциям против России в авиационной сфере и не возобновлять прямое авиасообщение. Тбилиси заявлял, что соблюдает европейские ограничительные меры. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Грузия авиасообщение полеты санкции
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