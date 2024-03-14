В аптеках России перестали продавать препарат от коронавируса фавипиравир

В аптеках закончилось противовирусное лекарство фавипиравир, которое Минздрав использовал для лечения COVID-19 в разгар пандемии. За рубежом препарат признали неэффективным, в последнее время спрос на него упал

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В российских аптеках в продаже нет противовирусного препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир. В частности, по состоянию на 13 марта соответствующие лекарства (бренды «Авифавир», «Арепливир», «Коронавир», «Фавипиравир») отсутствовали практически во всех из 2,4 тыс. московских аптек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека».

Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, где фавипиравира не было ни в одной из подключенных к сервису 1,3 тыс. аптек, Новосибирске (440 аптек), Ижевске (248 аптек), Саратове (293), Самаре (332), Краснодаре (201), а также в Воронеже, где к сервису подключены 443 аптеки.

В пресс-службе ГК «Асна» (по данным аналитической компании DSM Group, объединяет более 17,5 тыс. аптек) подтвердили, что в настоящее время фавипиравира нет в прайсах поставщиков. По данным Росздравнадзора, последний раз препарат вводился в оборот в марте этого года, но размер партий там не уточняется.

Что такое фавипиравир

Фавипиравир в начале 2000-х разработала японская фармкомпания Fujifilm Toyama Chemical Co в качестве средства для лечения гриппа, при этом разрешение на его использование власти страны выдали лишь в 2014 году. В феврале 2020 года, в начале пандемии COVID-19, китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила разрешение на продажу фавипиравира в качестве потенциального лекарства от коронавируса. Исследование эффективности фавипиравира против COVID-19 начались и в Японии.

В России препарат был зарегистрирован в мае 2020 года — свой аналог под брендом «Авифавир» разработало совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар». В июне того же года Минздрав внес фавипиравир в методические рекомендации по лечению COVID-19. В июле агентство Kyodo со ссылкой на исследование Университета в префектуре Айти сообщило, что фавипиравир не смог продемонстрировать эффективность лечения пациентов с коронавирусом на ранней стадии заболевания. В ноябре 2021 года проводившая в США исследование фавипиравира Appili Therapeutics сообщила, что препарат не смог доказать эффективность при лечении COVID-19 в ходе третьей фазы испытаний.

Тем не менее в рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса лекарство остается до сих пор. По данным DSM Group, пик продаж фавипиравира пришелся на 2021 год — их объем составил 30,3 млрд руб., или 8,8 млн упаковок, после чего показатели начали постепенно снижаться. Так, по итогам 2022 года они составили уже 21,2 млрд руб., или 6,6 млн упаковок, в 2023-м — 435,2 млн руб., или 283,9 тыс. упаковок. Показатели включают в себя и аптечные продажи, и госзакупки.

По данным госреестра лекарственных средств, различные варианты фавипиравира зарегистрированы у пяти российских компаний, включая «Р-фарм», «Промомед» и «Фармасинтез». В «Р-фарме» подтвердили РБК снижение объемов производства препарата. Компания «ориентируется на потребность рынка», пояснили там, отметив, что снижение заболеваемости коронавирусом привело к сокращению спроса. При этом в «Р-фарме» заверили, что имеют в наличии запас фавипиравира и готовы удовлетворить дополнительную потребность в препарате в случае ее возникновения.

С момента, когда COVID-19 обрел сезонный характер, производство всех препаратов для его лечения перешло в штатный режим в соответствии с потребностями, рассказали РБК в «Промомеде». В компании также заверили в готовности «в кратчайшие сроки» нарастить производство в случае увеличения спроса. В «Фармасинтезе» комментариев не предоставили. По словам представителя «Асны», фавипиравир не является широко известным препаратом среди потребителей, кроме того, его невысокая популярность связана с высокой стоимостью.

Что говорят чиновники

Сокращение объема производства фавипиравира признают и в Минздраве. По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, которые приводят в министерстве, в 2023 году выпуск в гражданский оборот лекарственных препаратов с МНН фавипиравир снизился в связи «с улучшением эпидемической обстановки». Сведения о прекращении производства или поставок в страну фавипиравира в Минздрав и Росздравнадзор не поступали, указывают в министерстве.

При этом в Минздраве со ссылкой на систему мониторинга лекарств подчеркивают, что через аптеки было реализовано менее 4% выпущенных в оборот лекарств с МНН фавипиравир. Основная часть используется для лечения пациентов в стационарных и амбулаторных условиях, уточнили в министерстве. Там также обратили внимание на то, что фавипиравир можно заменить на лекарства с МНН молнупиравир, цмифеновир и нирматрелвир+ритонавир.

В министерстве добавили, что постоянно мониторят обеспеченность лекарствами россиян. Имеющихся остатков фавипиравира хватит более чем на три месяца, а при снижении объемов и риске дефицита соответствующая информация направляется в Минпромторг.

В Минпромторге, в свою очередь, сообщили со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак», что по состоянию на 29 февраля остатки фавипиравира в России составляли более 3,6 млн упаковок. Из них лишь около 30,7 тыс. приходится на аптечный сегмент, а 2,8 млн — на дистрибьюторов.

В Минпромторге подчеркнули, что все зарегистрированные в России препараты с МНН фавипиравир принадлежат российским компаниям, выпускающим их по полному циклу, включая производство активной фармацевтической субстанции. В случае возникновения потребности все компании могут возобновить производство в оперативные сроки.

Что с заболеваемостью коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии новой коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года, а 5 мая 2023 года — о ее завершении. В России пик заболеваемости пришелся на начало 2022 года — 11 февраля было выявлено 203,9 тыс. новых случаев. При этом в августе—сентябре 2023 года в стране был новый подъем заболеваемости, на фоне чего власти снова вводили локальные ограничительные меры.

Рост заболеваемости COVID-19 осенью минувшего года признавали и в Минздраве, впрочем, отмечая небольшое число госпитализаций из-за вируса. В Росздравнадзоре подчеркивали, что рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом в осенний период был прогнозируемым и ожидаемым «из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков». При этом в службе предупреждали о распространении в мире нового штамма COVID — BA.2.86 «пирола», более заразного по сравнению с предыдущими вариантами. «Пирола», по данным Роспотребнадзора, имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». Первые случаи заражения им в России были зафиксированы в ноябре.

Очередной рост заболеваемости коронавирусом начался во всем мире — число случаев заражения в период с 20 ноября по 17 декабря выросло на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, сообщали в ВОЗ. В конце 2023 года Минздрав продлил противоковидный режим работы больниц и поликлиник еще на год. В частности, до января 2025 года была продлена работа амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19, Федерального дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии по вопросам коронавирусной инфекции и горячей линии о вакцинации. Также министерство продлило разрешение перепрофилировать больницы неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с COVID-19.

В начале 2024 года оперштаб сообщал о снижении заболеваемости: за первую неделю года показатель был на 56,4% меньше, чем за период с 25 по 31 декабря прошедшего года. В феврале 2024 года глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что «значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей» коронавирус на сегодня «не несет». Она признавала, что волны заболеваемости коронавирусом еще будут, но тем не менее значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний нет.