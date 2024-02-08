Минздрав одобрил включение пяти новых лекарств в перечень жизненно важных
Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, одобрила включение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пяти новых наименований. Решение было принято на заседании комиссии 8 февраля, передает корреспондент РБК.
Включение лекарств в перечень жизненно важных означает, что пациентов смогут обеспечить ими в большем объеме. В него вошли препарат для лечения пневмонии с международным непатентованным наименованием (МНН) Цефепим + [Сульбактам], выпускаемый российской компанией «Промомед» под брендами «Максиктам-АФ» и «Цефепим + Сульбактам», а также лекарство для терапии антиретровирусной инфекции Ламивудин + Фосфазид, которое под маркой «Фосфаладин» выпускает структура «Герофарма» — «АЗТ Фармресурс».
Кроме того, Минздрав одобрил включение в список препарата для лечения коронавирусной инфекции с МНН Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Его под брендом «Амбервин пульмо» также выпускает «Промомед». Также туда вошли два препарата российской компании Biocad для терапии рассеянного склероза — Сампэгинтерферон бета-1а (бренд «Тенексиа») и Дивозилимаб («Ивлизи»).
Последние два препарата от Biocad стали поводом для скандала между производителем и Минздравом. Так, в январе этого года Biocad подала в суд на замглавы Минздрава Сергея Глаголева, возглавляющего комиссию по формированию перечней. Компания, в частности, указывала на то, что последнее заседание этой комиссии проводилось в феврале 2023 года и по его итогам в перечень вошли только новые формы уже имеющихся в нем лекарств. «Ивлизи» и «Тенексиа» включены не были.
«Так как на протяжении более чем полугода не удалось прийти хоть к какому-то видимому результату в части рассмотрения поданных досье, компания была вынуждена использовать все доступные способы защиты своих интересов и интересов российских пациентов», — заявляли тогда в Biocad.
Если препарата нет в списке жизненно важных, то государство не гарантирует обеспечение им пациентов и закупка возможна только в очень ограниченном количестве за счет бюджетов регионов, которые могут себе это позволить, пояснили РБК в компании.
Итогами прошедшего заседания в Biocad довольны. Сегодняшнее решение окажет огромное влияние на тысячи пациентов, которые нуждаются в эффективном лечении, сказал РБК заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad Алексей Торгов. Включение в лекарственные перечни препаратов, которые полностью производятся на территории страны, гарантирует их поставки тогда, когда это действительно необходимо, добавил он.
При этом, собираются ли в Biocad отзывать иск к Глаголеву, в компании комментировать не стали. «О принятом решении мы сообщим отдельно», — пояснили РБК в ее пресс-службе.
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