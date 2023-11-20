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Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов
Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов: работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен, говорят ретейлеры. В Минздраве отметили, что контроль не препятствует продажам
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, обнаружил РБК, изучив данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент более 10 тыс. точек по всей стране), а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак» (государственная система маркировки, обязательная для всех участников фармацевтического рынка — от производителей лекарств до продающих их аптек).

Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух. Это следует из данных приложения «Честный знак». Примерно в 150 аптеках был его аналог «Клобазам» от Московского эндокринного завода. Сервис «Мегаптека» показывал полное отсутствие этих препаратов в ряде регионов, включая Москву, где к агрегатору подключено 2,4 тыс. точек.

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Фото:Stephen Chernin / Getty Images

Транквилизатор «Золомакс» латвийской Grindex, по данным «Честного знака», был в десяти аптеках всей Новосибирской области, в девяти в Свердловской и полностью отсутствовал в Воронежской и Тамбовской областях. Немногим лучше обстояла ситуация с его российским аналогом «Алпразолам» от АО «Органика»: на всю Тамбовскую область он был лишь в трех аптеках. В России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов: исходя из данных «Честного знака» и «Мегаптеки», вопросы с доступностью в зависимости от региона возникают как минимум с восемью из них.

Все эти лекарства, согласно данным Росздравнадзора, выпускались в оборот в этом году (кроме транквилизатора «Элениум», который последний раз был выпущен в сентябре 2022 года).

В чем особенность этих лекарств

Список фармацевтических субстанций и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (вещества, вызывающие зависимость или сильные побочные эффекты), утвердил Минздрав в 2014 году, после чего он неоднократно расширялся. В нем содержатся, в частности, кокаин (не зарегистрирован в российском госреестре лекарственных средств), морфин, кодеин, содержащийся в том числе в составе анальгетика «Нурофен плюс». Препараты из перечня используются для лечения тяжелых заболеваний и отпускаются только по рецепту, причем с 1 сентября этого года правила их продаж ужесточились — фармацевтов обязали при отпуске каждого такого лекарства предоставлять в систему маркировки реквизиты полученного от покупателя рецепта.

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Фото:Андрей Иглов / РИА Новости

Для реализации таких средств аптекам недостаточно имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности — необходимо специальное разрешение на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Получать такое разрешение необходимо не на юрлицо, а на каждую точку продажи. Кроме того, наркотические лекарства подлежат предметно-количественному учету, должны храниться в отдельных помещениях в специальных сейфах, соответствующих определенной устойчивости к взлому, а сигнализация должна предусматривать экстренный вызов Росгвардии.

За нарушения правил оборота наркотических и психотропных лекарств для аптек предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб. Ряд лекарств из списка в России вообще не зарегистрированы, их оборот в стране незаконен, и за попытки их приобретения может быть уголовная ответственность, в том числе для потребителей. Так, например, чуть не произошло в 2019 году с матерью ребенка с эпилепсией, которому врачи назначили тогда еще не зарегистрированный в стране «Фризиум». Женщина заказала препарат в интернете, но при получении его в одном из московских отделений «Почты России» ее задержали, несколько часов допрашивали, после чего возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. История получила широкий общественный резонанс, и впоследствии дело было прекращено. А через год «Фризиум» зарегистрировали в России.

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&laquo;Клобазам&raquo; (международное непатентованное название препарата &laquo;Фризиум&raquo;)

Почему психотропные лекарства исчезают из аптек

Дефицит сильнодействующих лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, связан с тем, что аптеки отказываются от их продажи, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Реализация таких лекарств — огромная проблема для сетей из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются, поясняет эксперт. Кроме того, все эти препараты входят в перечень жизненно важных, стоимость которых регулируется государством, поэтому наценки на них минимальные.

В итоге сильнодействующие лекарства становятся доступны только в государственных аптеках, причем и тех, по прогнозам Шуляка, будет все меньше. Главными сторонниками ужесточения правил оборота выступают не Минздрав и Росздравнадзор, а силовые структуры, у которых нет задачи обеспечить лекарственную доступность, считает собеседник РБК.

Опрошенные РБК крупные федеральные сети, в которых ранее продавались наркотические лекарства, отказались от комментариев.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что аптечные организации самостоятельно принимают решения о формировании ассортимента, за исключением лекарств, включенных в минимальный ассортимент. Там также отметили, что требования для препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, «не являются препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек». РБК направил запрос в пресс-службу Росздравнадзора.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Плановые проверки аптек, торгующих наркотическими и психотропными препаратами, предусмотрены раз в два года, причем до 2023 года было раз в три года, говорит гендиректор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. Действующий сейчас в стране мораторий на плановые проверки бизнеса в этом случае не работает, так как такие аптеки попадают в категорию высокого риска. Кроме того, из-за реализации наркотических лекарств бизнес регулярно подвергается внеплановым проверкам, добавляет владелец курской сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Реализация сильнодействующих лекарств — «жуткая головная боль», которая сопровождается «постоянными набегами прокуратуры», заявил РБК Руцкой. При этом спецусловия хранения, включая охрану в Росгвардии, стоят дорого, что делает психотропные препараты убыточной позицией в аптечном ассортименте.

В результате бизнес не хочет заниматься продажей таких препаратов, резюмирует Руцкой. «Аптечные традиции», по его словам, отказались от реализации сильнодействующих лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, еще около трех лет назад. «Доходило до абсурда — проверяющие штрафовали за то, что фармацевт вовремя не делала необходимые записи в специальный журнал, из-за того что в аптеке в этот момент была большая очередь», — рассказал Руцкой.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рязанская «Фарма» торговлей подлежащих предметно-количественному учету препаратов сейчас также не занимается, уточнил Миронов. Но компания находится в процессе покупки нескольких аптек в одном из районов Рязанской области, которые ими торгуют, причем кроме них на этой территории реализацией таких лекарств не занимается больше никто. Поэтому после закрытия сделки «Фарме» придется сохранить эти препараты в ассортименте, что приведет к росту рисков и затрат ресурсов на обучение и контроль персонала, резюмирует Миронов.

Ранее сильнодействующие лекарства зачастую продавали аптеки, у которых не было соответствующей лицензии, позволяющей их продажу, говорит источник РБК в фармацевтической отрасли. Теперь за отпуском таких препаратов следят пристальнее, поэтому они доступны только в рознице, получившей необходимое для их реализации разрешение, пояснил он. Это может быть еще одной причиной, почему в стране становится все меньше точек, где они продаются.

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Мария Котова Мария Котова
лекарства жизненно важные лекарства аптеки
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