Вирусологи объяснили, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID

За прошедшее время генотип коронавируса менялся, из-за чего снизилась эффективность первоначальной вакцины, заявили опрошенные РБК вирусологи. Они сошлись во мнении, что «Спутник V» следует обновлять под новые актуальные штаммы

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В процессе размножения вируса происходят изменения в его геноме, из-за чего появляются различные варианты заболевания, которые могут отличаться от исходного, заявили РБК опрошенные вирусологи. Так они ответили на слова главы Центра им. Гамалеи (разработчика «Спутника V») Александра Гинцбурга, который сказал, что первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» с появлением штамма COVID-19 «кракен» перестала совсем защищать.

Есть вирусы со стабильным геномом, как вирус натуральной оспы, а есть вирусы, включающие в себя разные варианты, которые называются «серотипы» и четко отличаются друг от друга, объяснил РБК вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Например, вакциной против полиомиелита стала тривакцина, содержащая ослабленный вирус всех трех серотипов.

«Когда новый коронавирус появился в конце 2019 года, мы о таких вещах в отношении этого вируса ничего не знали. Мы не знали, будет ли это стабильный вирус, который на протяжении нескольких лет сохранит свои свойства, или он начнет давать варианты, и что это будут за варианты», — уточнил Альтштейн.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК подтвердил, что все вакцины основаны на разных принципах: «Существуют традиционные вакцины, которые создаются «раз и навсегда», по крайней мере, они работают в течение десятилетий, в силу малой изменчивости вирусного белка-мишени. Таковы вакцины против оспы, кори, полиомиелита и ряд других. С коронавирусом это не так. S-белок является хорошей мишенью для вакцинных антител, но он меняется в процессе эволюции вируса. Значит, надо обновлять вакцины».

Исходный «уханьский» вариант коронавируса был достаточно заразным и очень «злобным», заявил Альтштейн, в первой половине 2020 года умирали, по мировым данным, 5–6% заболевших. Далее он начал давать варианты — «альфа», «бета», «гамма», их летальность снизилась до 2–2,5%. «Все эти варианты были очень похожи по свойствам поверхности вирусной частицы на исходный вирус. Тогда вакцины дали очень хорошие результаты», — пояснил эксперт.

Но со временем, по мнению Аграновского, первоначальная вакцина стала давать меньше нейтрализующих антител. «Спутник» состоит из двух принципиальных компонентов — платформы аденовируса и гена S-белка коронавируса. Вакцина делалась под S-белок «уханьского» штамма. Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком», — пояснил профессор МГУ.

Эксперты сошлись во мнении, что по мере прохождения пандемии первоначальная вакцина «Спутник V» стала мало защищать от заражения коронавирусной инфекцией, но все еще защищает от тяжелого течения болезни. Как отметил Альтштейн, это произошло с появлением «омикрона». «Омикрон» — генетически нестабильный вариант: он постоянно порождал новые варианты, и каждый из них отличался от другого в той или иной мере», — прокомментировал профессор.

Как сообщил Альтштейн, в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи уже разработали вакцину против новых вариантов «омикрона», однако процесс внедрения идет медленно. «По-видимому, в 2023 году мы эту новую вакцину иметь не будем. Скорее всего, она появится в начале следующего года», — отметил он.

Обновить вакцину достаточно просто технически, отметил профессор Аграновский, однако клинические испытания и регистрация такой вакцины, которая формально является новой, занимает время. «Так что вакцинный гуморальный иммунитет не будет успевать за актуальными штаммами. Однако вакцинный Т-клеточный иммунитет, который менее чувствителен к изменениям вирусного белка-мишени, будет защищать от тяжелого течения С-19, даже если использовалась вакцина предыдущего поколения», — сообщил он.

Альтштейн подчеркнул, что хоть и ковидная пандемия значительно ослабела, вакцина все еще нужна для защиты угрожаемого контингента — хронически больных и пожилых людей: «С 6 мая 2023 года в мире заболели более 8,5 млн человек и примерно 50000 умерли».

Ситуация с модернизацией вакцин не является уникальной, отмечает вирусолог. «В сходном положении находится вакцинация против гриппа, в борьбе с которым вакцинация играет важную роль. Тут мы видим не совсем такую ситуацию, как с коронавирусом, когда каждые три-четыре месяца выскакивает новый отличающийся вариант, там несколько больше стабильности. Но тем не менее варианты меняются и нужно следить за появлением новых. Эти варианты могут отличаться по антигенным свойствам, тогда нужно менять вирус, из которого делается вакцина».

РБК в начале октября сообщил, что из крупнейших частных клиник Москвы пропали «Спутник V» и «Спутник Лайт». Врач-инфекционист и главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков тогда отмечал, что на сегодня в сети не проводится вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», так как они потеряли актуальность и уже выводятся из производства.