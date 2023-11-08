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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили первые случаи заражения штаммом COVID «пирола»

Роспотребнадзор: в России выявили десять случаев инфицирования штаммом «пирола»
Сюжет
Пандемия коронавируса
Все выявленные в Москве случаи — завозные, еще в начале ноября в России не регистрировали «пиролу». Вирусологи считают, что новый штамм более заразен, но не вызывает тяжелого течения заболевания
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России зарегистрировали десять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса BA.2.86 («пирола»), субвариантом омикрона, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в РБК.

Три случая заражения подтвердили в Москве, еще семь — в Санкт-Петербурге. Глава ведомства Анна Попова ранее сообщила журналистам, что московские случаи — завозные, больные приехали с отдыха из Турции и Германии. По ее словам, еще 3 ноября «пиролу» в России не регистрировали. Попова рекомендовала россиянам носить маски «там, где это возможно», держать в чистоте руки и гаджеты, сократить число контактов и оставаться дома в случае недомогания.

Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию с завозными случаями новых штаммов SARS-CoV-2. «По данным специалистов, препараты, применяемые для лечения COVID-19, эффективны в отношении данного штамма», — заявили в службе.

Как отметило ведомство, в некоторых странах на «пиролу» приходится до 15% от всех новых случаев. Этот вариант выявили в том числе в США, Дании, Израиле, Южной Африке, Португалии и Великобритании. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния), научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова отметила в разговоре с РБК, что у «пиролы» много мутаций по сравнению с другими вариантами COVID-19, и предположила, что эффективность вакцин может быть ниже.

Роспотребнадзор 20 сентября заявил, что новый штамм более заразен, чем предыдущие, но, как успокоили опрошенные РБК вирусологи, он не представляет большой опасности. Среди тех, кто более других подвержен заболеванию, — пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. По словам Поповой, в этом сезоне вакцинация не является необходимой.

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София Прохорчук София Прохорчук, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
новый штамм коронавируса Анна Попова Роспотребнадзор
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