Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» он отметил, что технологических препятствий для осуществления проекта без привлечения иностранных компаний нет.

«Конечно, это потребует несколько большего времени», — признал Миллер.

О том, что «Северный поток-2» возможно достроить без привлечения зарубежных компаний, ранее говорил и президент Владимир Путин. Он признал, что окончание строительства в таком случае сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заверил глава государства.

В декабре США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Меры предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Позднее швейцарская компания Allseas, укладывавшая участок трубы «Северного потока-2», заявила о приостановке работ.



