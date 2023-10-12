 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Новак назвал вектор развития российской газовой отрасли

Новак: вектор развития газовой отрасли России — увеличение поставок на Восток
Сюжет
Война санкций
Россия исходит из того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост потребления нефти и газа будет расти; страна будет ориентироваться на поставки на Восток и развитие СПГ, заявил Александр Новак
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России, как и во всем мире, происходит диверсификация газовой отрасли, сказал в интервью каналу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

Из-за отказа Европы от российского газа страны региона лишились надежного поставщика дешевого топлива и теперь испытывают его дефицит, заявил Новак. Президент Владимир Путин накануне говорил, что из-за ограничений европейские страны «сталкиваются с проблемами, которые решить пока не могут», в частности, «цены выросли просто до небес». На этой неделе цены на газ в Европе впервые с конца августа превысили $500 за тыс. куб. м.

По словам Новака, Россия исходит из того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост потребления нефти и газа будет расти, и газ «в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе». «Поэтому наш вектор развития — поставки в большей степени на Восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом», — сказал он.

Поставки российского газа в Европу сократились на фоне санкций ЕС в ответ на военные действия на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за проблем с газотурбинными двигателями прошлым летом и взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. В связи с этим цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писал, что из-за отказа от поставок трубопроводного газа из России высокие цены в регионе сохранятся минимум до конца этого десятилетия.

Евросоюз ввел потолок цен на газ, а также увеличил закупки СПГ в США, Катаре и других государствах; также страны ЕС договорились снизить потребление топлива на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в марте, что зависимость от российских энергоресурсов удалось преодолеть. При этом, как передавала Financial Times, в этом году импорт в ЕС российского сжиженного природного газа вырос примерно на 1,7% по сравнению с прошлым годом, когда показатели достигали рекордных значений; Россия стала второй по поставкам СПГ в Евросоюз после США.

Российские власти называют введенные против страны ограничения незаконными. Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, предложив рассмотреть Африку, Азию и Латинскую Америку. «Газпром» в этом году несколько раз сообщал о рекордах по суточным поставкам газа в Китай. Несмотря на это, из-за потери основного экспортного рынка — Евросоюза — в консалтинговой компании «Яков и партнеры» ожидают, что в этом году экспорт российского трубопроводного газа может снизиться до 80 млрд куб. м (в 2022 году экспорт «Газпрома» снизился почти вдвое, с 206 млрд куб. м до 122 млрд куб. м).

Читайте на РБК Pro
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Плюс ₽45 млрд: почему инвесторы понесли деньги в фонды денежного рынка
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Новак экспорт газа газовая отрасль Азия
Материалы по теме
Посол заявил о наращивании Испанией импорта российского газа
Политика
«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»
Бизнес
Новак заявил об отсутствии планов повышать налоги на нефтяную отрасль
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Россия вложит в развитие промзоны в Египте ₽9,5 млрд Экономика, 13:31
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 13:19
Глава СПБ Биржи заявил о готовности торговать криптовалютой Крипто, 13:18
Комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ Политика, 13:17
Прогноз на 2024 год от Илона Маска: роботакси и победа Трампа на выборах Футурология, 13:14
Галант назвал нападение ХАМАС серьезным ударом и сравнил с 1945 годом Политика, 13:11
Какую информацию о себе лучше не скрывать во время собеседовании в ИТ Pro, 13:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вторая ракетка России проиграла сопернице из второй сотни на турнире WTА Спорт, 12:57
Берни Экклстоун признал вину по делу о налоговом мошенничестве Спорт, 12:56
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 12:55
Московский монорельс решили сделать беспилотным Общество, 12:54
Генпрокуратура отозвала иск к Клячину о взыскании акций Azimut Hotels Бизнес, 12:53
СNN предсказал скорое закрытие дела о секретных документах в доме Байдена Политика, 12:48
Директор проекта SVET — о развитии формата гастрономического театра РБК+, 12:44