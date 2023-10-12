Новак назвал вектор развития российской газовой отрасли

Россия исходит из того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост потребления нефти и газа будет расти; страна будет ориентироваться на поставки на Восток и развитие СПГ, заявил Александр Новак

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В России, как и во всем мире, происходит диверсификация газовой отрасли, сказал в интервью каналу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

Из-за отказа Европы от российского газа страны региона лишились надежного поставщика дешевого топлива и теперь испытывают его дефицит, заявил Новак. Президент Владимир Путин накануне говорил, что из-за ограничений европейские страны «сталкиваются с проблемами, которые решить пока не могут», в частности, «цены выросли просто до небес». На этой неделе цены на газ в Европе впервые с конца августа превысили $500 за тыс. куб. м.

По словам Новака, Россия исходит из того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост потребления нефти и газа будет расти, и газ «в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе». «Поэтому наш вектор развития — поставки в большей степени на Восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом», — сказал он.

Поставки российского газа в Европу сократились на фоне санкций ЕС в ответ на военные действия на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за проблем с газотурбинными двигателями прошлым летом и взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. В связи с этим цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писал, что из-за отказа от поставок трубопроводного газа из России высокие цены в регионе сохранятся минимум до конца этого десятилетия.

Евросоюз ввел потолок цен на газ, а также увеличил закупки СПГ в США, Катаре и других государствах; также страны ЕС договорились снизить потребление топлива на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в марте, что зависимость от российских энергоресурсов удалось преодолеть. При этом, как передавала Financial Times, в этом году импорт в ЕС российского сжиженного природного газа вырос примерно на 1,7% по сравнению с прошлым годом, когда показатели достигали рекордных значений; Россия стала второй по поставкам СПГ в Евросоюз после США.

Российские власти называют введенные против страны ограничения незаконными. Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, предложив рассмотреть Африку, Азию и Латинскую Америку. «Газпром» в этом году несколько раз сообщал о рекордах по суточным поставкам газа в Китай. Несмотря на это, из-за потери основного экспортного рынка — Евросоюза — в консалтинговой компании «Яков и партнеры» ожидают, что в этом году экспорт российского трубопроводного газа может снизиться до 80 млрд куб. м (в 2022 году экспорт «Газпрома» снизился почти вдвое, с 206 млрд куб. м до 122 млрд куб. м).