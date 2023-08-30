Аналитики сообщили о рекордных закупках российского СПГ в ЕС

Евросоюз в этом году закупил на 1,7% российского СПГ больше, чем в предыдущем, когда объемы импорта достигли рекордных значений. По данным аналитиков, Россия стала второй по поставкам сжиженного газа в Евросоюз после США

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Импорт в ЕС российского сжиженного природного газа в этом году вырос примерно на 1,7% по сравнению с прошлым годом, когда показатели достигали рекордных значений, сообщает Financial Times со ссылкой на отчет неправительственной организации Global Witness, основанный на данных отраслевой аналитической компании Kpler.

Бельгия и Испания заняли второе и третье место по импорту российского СПГ после Китая. По данным Kpler, на долю российского СПГ пришлось 16% от общего объема импорта ЕС (21,6 млн куб. м из 133,5 млн) с января по июль, что делает Россию вторым по величине поставщиком топлива в Евросоюз после США.

Как пишет FT, Евросоюз в этом году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на стремление отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. По словам европейских чиновников, прямой запрет на поставки российского СПГ может спровоцировать энергетический кризис. Один из собеседников издания отметил, что, несмотря на заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90% в преддверии зимы все еще сохраняется «большая нервозность» в случае дальнейших сокращений поставок.

Директор по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group Хеннинг Глойстайн сказал, что ЕС должен сократить спрос еще на 10%. «Если мы структурно не сократим потребление газа на 10-15%, мы рискуем повторять эту гонку [за поставками] каждый год», — пояснил он.

Старший аналитик по СПГ консалтинговой компании ICIS Алекс Фроли сообщил, что «долгосрочные покупатели в Европе говорят, что они продолжат получать контрактные объемы, если это не будет запрещено политиками». Запрет ЕС на импорт вызовет некоторые сбои в судоходстве, поскольку потребуется перестроить структуру мировой торговли, «но в конечном счете Европа могла бы найти других поставщиков, а Россия — других покупателей».

По итогам июня Россия занимала первое место по объемам поставок СПГ Испании, а в июле находилась на втором месте, уступив Алжиру.

В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупать СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. Он отметил, что за 2022 год Евросоюз импортировал 15 млн т СПГ из России, а это шестая часть от общих потребностей стран, входящих в альянс, в 100 млн т.

Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах. По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Bloomberg писал, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.