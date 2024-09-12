Муж Бакальчук сообщил о ее требованиях по иску о разводе

Основательница Wildberries трижды меняла требования по досудебному разделу имущества: сначала просила 100% компании, затем предлагала ₽529 млн за долю супруга, а в последней версии иска компания не упоминается, утверждает ее муж

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук три раза меняла требования по разделу имущества в иске о разводе, заявил ее муж Владислав Бакальчук.

В целом Татьяна Бакальчук требует юридически закрепить развод, определить, где будут жить дети (у пары их семеро), и обязать супруга выплачивать алименты. Что касается изменений в требованиях по разделу имущества до начала суда, Владислав Бакальчук говорит, что ситуация «выглядит, мягко говоря, странно».

«Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается — она требует разделить только другое имущество», — написал он в телеграм-канале.

Тем не менее Бакальчук снова заявил о намерении «сохранить семью», в связи с чем его представители на заседании в Савеловском суде, которое прошло сегодня, «просили у суда время для восстановления брака и примирения».

В пресс-службе компании «РВБ», созданной путем объединения Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor, отказались от комментариев РБК.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — говорила Бакальчук.

Она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого». 26 августа суд снова оставил иск без движения и запросил необходимые документы. Бакальчук говорил, что доводы в первом и втором иске противоречат друг другу.

12 сентября прошло первое заседание по процессу, оба супруга отправили своих представителей и сами не появились в суде.

Бакальчуки создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%. Однако он заявлял в интервью РБК, что в случае развода бизнес будет поделен «50 на 50», поскольку пара не заключала брачный контракт. Опрошенные РБК юристы отмечали, что статус супругов «практически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса.