Бакальчуки не пришли в суд на бракоразводный процесс
Основательница онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Суд провел беседу по делу, супруги отправили вместо себя юристов. Заседание прошло в закрытом режиме, оно продлилось меньше 15 минут. Представители Татьяны Бакальчук отказались от комментариев, юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 октября.
О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».
В первый раз она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого». 26 августа суд снова оставил иск без движения и запросил необходимые документы.
Бакальчуки создали компанию в начале 2000 годов. Согласно ЕГРЮЛ Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.
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