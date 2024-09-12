Бакальчуки не пришли в суд на бракоразводный процесс

Татьяна и Владислав Бакальчук не пришли в суд на бракоразводный процесс

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Суд провел беседу по делу, супруги отправили вместо себя юристов. Заседание прошло в закрытом режиме, оно продлилось меньше 15 минут. Представители Татьяны Бакальчук отказались от комментариев, юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 октября.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

В первый раз она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого». 26 августа суд снова оставил иск без движения и запросил необходимые документы.

Бакальчуки создали компанию в начале 2000 годов. Согласно ЕГРЮЛ Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.