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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Суд вновь отложил иск Бакальчук о разводе

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Суд, как и 1 августа, оставил без движения иск Бакальчук о разводе и запросил необходимые документы, их готовят, сообщили в WB. Муж основательницы маркетплейса заявил о нарушениях в исках
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Суд снова оставил без движения иск о разводе, поданный основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, продление этой меры связано с техническими причинами, заявили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами — суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков», — рассказали там.

Муж Бакальчук Владислав заявил, что ему неизвестно, по какой причине иск был оставлен без движения снова, но подчеркнул, что «процессуально гражданское дело еще не возбуждено».

«Могу сказать только то, что содержание поданных процессуальных документов крайне необоснованно, а доводы в первом и втором иске противоречат друг другу. В любом случае, я доверяю мнению суда и поддерживаю, что документы в таком виде не могут приниматься к судопроизводству», — сказал РБК Бакальчук.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд Москвы.

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Владислав Бакальчук

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — говорила Бакальчук.

В первый раз она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого».

Будущий проект маркетплейса и оператора наружной рекламы, как отмечали собеседники РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японской SoftBank. Одним из направлений деятельности компании станет создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».

Бакальчуки создали компанию в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%. Однако он заявлял в интервью РБК, что в случае развода бизнес будет поделен «50 на 50», поскольку пара не заключала брачный контракт. Опрошенные РБК юристы отмечали, что статус супругов «практически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса.

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При участии
Яна Баширова
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук иск о разводе Wildberries
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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