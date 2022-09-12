Кремль опроверг данные о нефти из России для Индии дешевле «потолка цен»

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Информация о том, что Россия предложила Индии поставлять нефть по ценам ниже потолка, который намерены установить страны G7, если страна откажется поддержать эту инициативу, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

О том, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам при условии отказа Нью-Дели от поддержки инициативы стран G7 по установлению предельных цен на нефть, сообщала ранее со ссылкой на неназванных официальных лиц индийская газета Business Standard.

Также газета цитировала индийский МИД, который подтверждал, что от Москвы поступала просьба не поддерживать инициативу по «потолку цен» на нефть. «Решение по этому вопросу будет принято позже после переговоров со всеми партнерами», — сказал изданию представитель МИД.

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