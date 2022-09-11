Шульгинов назвал идею потолка цен на российский газ «картельным сговором»
Планы Евросоюза ввести потолок цен на российский газ навредит самим европейским странам, поскольку Россия не будет продавать топливо себе в убыток или ниже себестоимости, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — считает Шульгинов.
Ранее президент Владимир Путин говорил, что Москва перекроет нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — сказал он.
Идею установить предельную цену на российский газ в Европе рассматривают в качестве меры по борьбе с энергетическим кризисом в преддверии зимы: стоимость топлива там растет на фоне введенных санкций против Москвы, а также значительного сокращения поставок из России.
По данным Politico, в Еврокомиссии предложили установить максимальную цену €50 за 1 МВт·ч, но призвали готовиться к тому, что Москва в ответ перестанет его поставлять.
Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ряд мер, среди которых — установление предельной цены на российский газ, сокращение потребления электроэнергии, поддержка коммунальных компаний, введение налога для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, писала Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что пакет мер будет принят 14 сентября.
По информации Financial Times, по меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ не только для России, но и для всех поставщиков. По словам собеседников издания, среди тех стран, которые выступают против предложения фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ, — Италия, Польша и Греция. В то же время Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают введение предельной цены на газ для всех импортеров.