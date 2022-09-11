Шульгинов назвал идею потолка цен на российский газ «картельным сговором»

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Планы Евросоюза ввести потолок цен на российский газ навредит самим европейским странам, поскольку Россия не будет продавать топливо себе в убыток или ниже себестоимости, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — считает Шульгинов.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что Москва перекроет нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — сказал он.

Идею установить предельную цену на российский газ в Европе рассматривают в качестве меры по борьбе с энергетическим кризисом в преддверии зимы: стоимость топлива там растет на фоне введенных санкций против Москвы, а также значительного сокращения поставок из России.

По данным Politico, в Еврокомиссии предложили установить максимальную цену €50 за 1 МВт·ч, но призвали готовиться к тому, что Москва в ответ перестанет его поставлять.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ряд мер, среди которых — установление предельной цены на российский газ, сокращение потребления электроэнергии, поддержка коммунальных компаний, введение налога для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, писала Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что пакет мер будет принят 14 сентября.

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По информации Financial Times, по меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ не только для России, но и для всех поставщиков. По словам собеседников издания, среди тех стран, которые выступают против предложения фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ, — Италия, Польша и Греция. В то же время Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают введение предельной цены на газ для всех импортеров.