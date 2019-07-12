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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Минск заявил о досрочном вытеснении грязной нефти обратно в Россию
Окончательно избавить трубопроводную систему страны от грязной нефти белорусская сторона надеялась к середине августа. Это произошло на месяц раньше: от границы республики до первой российской станции нефтепровод уже очищен
Фото: transoil.by

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — объявил о завершении мероприятий по вытеснению с территории страны в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте компании.

Очистка, уточнили в организации, была завершена раньше запланированного. Прежде в республике полагали, что полностью трубопроводную систему страны удастся очистить только к 15 августа. Однако на деле, рассказали в «Гомельтранснефти», 11 июля уже были окончены все операции по замещению некачественной нефти как в трубопроводе, так и в резервуарах на территории Белоруссии. К 13:00 мск 12 июля от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в России «Дружба» была очищена, добавили в компании.

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Ранее, в конце июня, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго отмечал, что, по его оценкам, нефтепровод в течение еще примерно года сможет работать только вполсилы. Столько времени, по его данным, понадобится, чтобы полностью очистить все системы «Дружбы». Только после этого, говорил Вериго, трубопровод выйдет на привычную мощность.

Прокачка российской нефти по «Дружбе» в Белоруссию, Украину и ряд европейских стран была приостановлена в апреле. Это произошло из-за того, что в трубопроводе обнаружили загрязненное хлорорганикой сырье. Соответствующая стандартам нефть начала поступать по трубопроводу только в начале мая.

Однако и после этого в поставках происходили сбои. Первое загрязнение было зафиксировано 19 июня на участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу (импорт тогда удалось возобновить за несколько часов). Второе обнаружилось 5 июля на нефтеперерабатывающем заводе PCK в немецком Шведте. В «Транснефти» последний инцидент опровергали и уверяли, что российскую нефть польские и немецкие трубопроводные операторы принимают по плану.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Белоруссия, «Транснефть»
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