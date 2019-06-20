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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
На участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу 19 июня зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили в «Транснефти»
Фото: Zsolt Szigetvary / AP

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.

«Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня», — пояснили РБК в «Транснефти».

В компании уточнили «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белорусии. Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь — Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.

Принятый в России в 2002 году ГОСТ допускает содержание хлорорганических соединений в нефти до 10 ppm, большинство европейских и американских нефтепереработчиков считают нормальным уровень 1–1,5 ppm.

«Транснефть» в течение последнего месяца поставляет нефть по «Дружбе» в сторону Белоруссии по магистральному нефтепроводу Унеча — Мозырь с процентом по хлорорганике не выше 1,5 ppm, сообщили РБК в компании.

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Сегодня утром [20 июня] после дополнительных анализов последующих партий сырой нефти и подтверждения ее надлежащего качества прокачка была восстановлена. Нет угрозы поставкам сырья для клиентов PERN», — сообщила компания, подчеркнув, что в своих действиях руководствовалась установленной процедурой и договоренностями с нефтеперерабатывающими заводами.

PERN также указывает, что обратилась в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с просьбой прояснить эту ситуацию. В ответ белорусский трубопроводный оператор подчеркнул, что инцидент является «результатом переключения очередных элементов инфраструктуры».

РБК также направил запрос в ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В приемной «Гомельтранснефть Дружбы» его перенаправили в «Белнефтехим». Представитель этого концерна пока не ответила на звонок РБК.

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Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

Белорусские НПЗ, выявившие превышение хлорорграники, были вынуждены остановить работу и понесли убытки. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

Концерн PERN, польский оператор трубопровода «Дружба», возобновил прием нефти из России 9 июня. За время, пока чистая нефть не поступала из России, Варшава потратила 1,1 млн т нефти из стратегических запасов.

Нефтепровод «Дружба» идет в город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Первая идет через Белоруссию и Польшу в Германию, вторая пересекает Украину и в Ужгороде делится на «Дружбу-1», идущую в Словакию (одна ветвь направлена в Чехию, другая — в Венгрию) и «Дружбу-2», идущую в Венгрию.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: нефтепровод, «Дружба», загрязнение
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