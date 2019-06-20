На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу 19 июня зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили в «Транснефти»

Фото: Zsolt Szigetvary / AP

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.

«Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня», — пояснили РБК в «Транснефти».