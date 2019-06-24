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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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В Минске заявили о неспособности «Дружбы» работать в полную силу еще год
По оценке белорусского оператора южной ветки «Дружбы», в течение примерно 12 месяцев нефтепровод будет работать вполсилы. Этот срок необходим для полной очистки всех систем от загрязненной российской нефти
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В течение ближайшего года нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы, сообщил в интервью ведомственному журналу «Вестник «Белнефтехима» главный инженер белорусского оператора южной ветки «Дружбы» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Андрей Вериго.

По его словам, сейчас в Белоруссии совершенствуют концепцию безопасности в сфере транспортировки нефти так, чтобы в будущем полностью исключить возможность попадания в трубопроводы грязного сырья. «Впредь действия оператора в таких случаях должны быть простыми и понятными: остановка транспортировки», — сказал Вериго.

В апреле 2019 года прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию, на Украину и в ряд стран Европы была приостановлена — сырье оказалось загрязнено хлорорганикой. По словам Вериго, на то, чтобы полностью избавиться от загрязненной хлоридами нефти, потребуется около года. «Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется минимум восемь месяцев», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что еще два месяца загрязненная нефть будет вытесняться из нефтепровода. Так долго это будет продолжаться из-за того, что максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной, пояснил Вериго, напомнив, что прокачка загрязненной нефти продолжалась только в течение пяти дней.

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Выйти на привычную мощность, «Дружба», уверен инженер белорусского оператора южной ветки трубопровода, сможет только после того, как ее системы будут полностью очищены.

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Прежде в Белоруссии отмечали, что трубопроводная система страны полностью вытеснит в Россию грязную нефть к 15 августа. После вытеснения загрязненного сырья оно замещается чистой нефтью. К 21 июня, по оценкам «Белнефтехима», в трубопроводах в Белоруссии оставалось около 620 тыс. т загрязненной нефти.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Дружба», «Транснефть», Белоруссия
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