Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России. Об этом говорится в сообщении государственного концерна «Белнефтехим». К 15 августа трубопроводная система страны должна быть полностью очищена.

Грязная нефть вытесняется с участка трубопровода Унеча — Полоцк и замещается чистой нефтью. Сырье двигается по трубе в сторону границы до Полоцка и затем к российскому Невелю. «Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа 2019 года», — сообщили в концерне.

Также вытеснение нефти ведется по третьей нитке трубопровода «Дружба» от Кобрина до Мозыря и границы с Россией. «На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС «Мозырь» планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа», — говорится в сообщении концерна.

По оценкам «Белнефтехима», в Белоруссии в трубопроводах остается около 620 тыс. т загрязненной нефти. С учетом всех мероприятий полная очистка трубопроводной системы страны завершится к середине августа. Глава «Транснефти» Николай Токарев в начале июня отмечал, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена в течение шести-восьми месяцев.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает нефть с повышенным в десятки раз содержанием хлорорганики. Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения приостановили закупки российского сырья. Прокачка чистой нефти возобновилась в мае.