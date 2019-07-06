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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»
Спустя три недели после возобновления немецкими НПЗ приема нефти из России, поставки снова пришлось приостановить, выяснила газета Handelsblatt. Это подтвердили в Shell. «Транснефть» приостановку импорта в свою очередь отвергает
Фото: Sven Kaestner / AP

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell накануне, 5 июля, заявила о том, что нефтеперабатывающий завод PCK в немецком Шведте, через который она получает нефть из России, вновь закрыл соединение с трубопроводом «Дружба». Об этом со ссылкой на представителя концерна пишет газета Handelsblatt.

«Мы разговариваем с поставщиками и операторами трубопровода, чтобы выяснить возможные причины и исправить ситуацию», — заявил собеседник издания. По информации Handelsblatt, прием нефти был приостановлен из-за того, что в ней, как и в апреле, была обнаружена «немного завышенная концентрация» органических хлоридов.

При этом производство на заводе PCK, уточнили в Shell, в связи с инцидентом не прекращалось. Оборудование на НПЗ продолжило работать надлежащим образом, снабжение сырой нефтью было организовано через альтернативный порт Ростока, добавил представитель компании.

Информацию о том, что поставки российской нефти на завод PCK Шведте снова приостановлены, он подтвердил газете Deutsche Welle. Что послужило источником загрязнения, на данный момент не ясно, отмечают издания.

Экономика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

В «Транснефти», комментируя в свою очередь очередной инцидент с поставками по «Дружбе», заявили, что польский и немецкий операторы этой трубопроводной системы принимают нефть по плану, и отклонений от графика нет. «РИА Новости» об этом заявил советник президента российской компании Игорь Демин. «Мы связались с польскими и немецкими трубопроводными операторами по линии диспетчеризации, они принимают нефть по плану», — заверил он.

Получать чистую нефть по трубопроводу немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали почти три недели назад, 17 июня. Транзит нефти приостанавливался в апреле из-за того, что сырье оказалось загрязнено хлорорганикой. Импорт был прекращен не только в Германию, но и в Белоруссию, Украину, Польшу и ряд других стран Европы. Сырье, соответствующее стандартам, начало поступать по трубопроводу только в начале мая. Однако и после этого в поставках происходили сбои: так, новое загрязнение 19 июня было зафиксировано на участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу. Импорт тогда удалось возобновить за несколько часов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Дружба», Россия - Германия, нефтепровод
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