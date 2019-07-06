Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

Спустя три недели после возобновления немецкими НПЗ приема нефти из России, поставки снова пришлось приостановить, выяснила газета Handelsblatt. Это подтвердили в Shell. «Транснефть» приостановку импорта в свою очередь отвергает

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell накануне, 5 июля, заявила о том, что нефтеперабатывающий завод PCK в немецком Шведте, через который она получает нефть из России, вновь закрыл соединение с трубопроводом «Дружба». Об этом со ссылкой на представителя концерна пишет газета Handelsblatt.

«Мы разговариваем с поставщиками и операторами трубопровода, чтобы выяснить возможные причины и исправить ситуацию», — заявил собеседник издания. По информации Handelsblatt, прием нефти был приостановлен из-за того, что в ней, как и в апреле, была обнаружена «немного завышенная концентрация» органических хлоридов.

При этом производство на заводе PCK, уточнили в Shell, в связи с инцидентом не прекращалось. Оборудование на НПЗ продолжило работать надлежащим образом, снабжение сырой нефтью было организовано через альтернативный порт Ростока, добавил представитель компании.

Информацию о том, что поставки российской нефти на завод PCK Шведте снова приостановлены, он подтвердил газете Deutsche Welle. Что послужило источником загрязнения, на данный момент не ясно, отмечают издания.