Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии

«Одна емкость, я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо, — сказал Путин. — Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании».
«Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании, но сейчас я еще скажу об этом. Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно», — добавил президент.
Путин отметил, что из-за ЧП в Норильске «под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесен серьезный урон». Президент попросил все задействованные структуры, «МЧС само собой», взять ситуацию под полный особый контроль. «Безусловно, нужно разобраться в причинах: тщательно и абсолютно бескомпромиссно. Объективно оценить ущерб <…>, надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как было предложено руководителем компании», — заключил президент.
Инцидент произошел 29 мая. Из резервуара на территории ТЭЦ-3 вылилось 21 тыс. т дизеля. Росприроднадзор указывал, что 6 тыс. т. попали в грунт, а 15 тыс. т проникли в водоемы. Топливо оказалось в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. «Норникель» утверждал, что загрязнение не затронуло реку Пясина, которая впадает в Карское море. По данным Генпрокуратуры, топливо все же оказалось в водоеме. Начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев говорил, что в реки попало около 18 тыс. т дизеля, размер топливного пятна составил 1 км на 150 м.
Власти Краснодарского края и «Норникель» указывали, что ЧП произошло из-за погодных условий: 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем, и у него «оторвалось днище». В пресс-службе «Норникеля» говорили, что опоры служили 30 лет «без нареканий».
Генпрокуратура завела три уголовных дела из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Подозреваемым стал начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля.
МЧС 5 июня сообщило, что локализовало разлив нефтепродуктов в Норильске, собрав 200 т горюче-смазочных материалов. В «Норникеле» пообещали демонтировать резервуар, из-за которого произошел разлив топлива.