Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии

Глава «Норникеля» сообщил президенту, что на ликвидацию последствий от разлива топлива в Норильске может уйти от 10 млрд. Один резервуар стоит в разы меньше, если бы его поменяли своевременно, ущерба не было бы, отметил Путин

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Если бы резервуар поменяли своевременно, ЧП на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля») могло бы не произойти. Об этом заявил президент Владимир Путин бизнесмену и главе «Норникеля» Владимиру Потанину во время совещания по аварии в Норильске. Трансляцию вел телеканал РБК.

На вопрос Путина о том, во сколько обойдется ликвидация последствий от разлива топлива, Потанин сообщил, что на работы может потребоваться 10 млрд руб. и более.

Президент попросил Потанина назвать стоимость одного резервуара для хранения топлива.

«Миллиарды, вы сказали, а сколько стоит одна емкость, которую сейчас вы будете менять?» — спросил Путин.

«Одна емкость, не могу пока сказать. Расходы в сотнях миллионов пока идут», — сказал Потанин.