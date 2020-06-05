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Авария с топливом в Норильске ,  
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Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии

Глава «Норникеля» сообщил президенту, что на ликвидацию последствий от разлива топлива в Норильске может уйти от 10 млрд. Один резервуар стоит в разы меньше, если бы его поменяли своевременно, ущерба не было бы, отметил Путин
Норникель GMKN ₽20 598 +2,99% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Если бы резервуар поменяли своевременно, ЧП на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, НТЭК, «дочке» «Норникеля») могло бы не произойти. Об этом заявил президент Владимир Путин бизнесмену и главе «Норникеля» Владимиру Потанину во время совещания по аварии в Норильске. Трансляцию вел телеканал РБК.

На вопрос Путина о том, во сколько обойдется ликвидация последствий от разлива топлива, Потанин сообщил, что на работы может потребоваться 10 млрд руб. и более.

Президент попросил Потанина назвать стоимость одного резервуара для хранения топлива.

«Миллиарды, вы сказали, а сколько стоит одна емкость, которую сейчас вы будете менять?» — спросил Путин.

«Одна емкость, не могу пока сказать. Расходы в сотнях миллионов пока идут», — сказал Потанин.

«Одна емкость, я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо, — сказал Путин. — Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании».

«Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании, но сейчас я еще скажу об этом. Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно», — добавил президент.

Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске
Общество
Владимир Потанин

Путин отметил, что из-за ЧП в Норильске «под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесен серьезный урон». Президент попросил все задействованные структуры, «МЧС само собой», взять ситуацию под полный особый контроль. «Безусловно, нужно разобраться в причинах: тщательно и абсолютно бескомпромиссно. Объективно оценить ущерб <…>, надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как было предложено руководителем компании», — заключил президент.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Инцидент произошел 29 мая. Из резервуара на территории ТЭЦ-3 вылилось 21 тыс. т дизеля. Росприроднадзор указывал, что 6 тыс. т. попали в грунт, а 15 тыс. т проникли в водоемы. Топливо оказалось в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. «Норникель» утверждал, что загрязнение не затронуло реку Пясина, которая впадает в Карское море. По данным Генпрокуратуры, топливо все же оказалось в водоеме. Начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев говорил, что в реки попало около 18 тыс. т дизеля, размер топливного пятна составил 1 км на 150 м.

Власти Краснодарского края и «Норникель» указывали, что ЧП произошло из-за погодных условий: 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем, и у него «оторвалось днище». В пресс-службе «Норникеля» говорили, что опоры служили 30 лет «без нареканий».

Генпрокуратура завела три уголовных дела из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Подозреваемым стал начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля.

МЧС 5 июня сообщило, что локализовало разлив нефтепродуктов в Норильске, собрав 200 т горюче-смазочных материалов. В «Норникеле» пообещали демонтировать резервуар, из-за которого произошел разлив топлива.

Авторы: Григорий Набережнов, Гаяна Демурина
Теги: Норильск, Владимир Потанин
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