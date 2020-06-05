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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ростехнадзор не проверял аварийный резервуар «Норникеля» из-за ремонта

Ростехнадзор с 2016 года не имел доступа к резервуару «дочки» «Норникеля», из которого вытекло более 20 тыс. т дизеля, — все это время он числился на ремонте. В «Норникеле» это пока не комментируют
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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ростехнадзор с 2016 года не мог проводить проверку резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 под Норильском, где 29 мая произошла авария, заявил РБК представитель ведомства. Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля», крупнейшие акционеры которого — «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.

По решению администрации предприятия резервуар был выведен в ремонт, в этом случае Ростехнадзор не имеет возможности проверять объект, объяснил его представитель. «Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находится в ремонте», — заключил он.

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

В отношении других объектов «дочки» «Норникеля» Ростехнадзор проводил регулярные проверки, в том числе семь плановых и внеплановых в 2017–2020 годах, сообщил собеседник РБК. Общая сумма выписанных в результате штрафов для компании превысила 4 млн руб.

Сейчас по решению правительства назначение и проведение плановых проверок приостановлено из-за коронавируса.

Представитель «Норникеля» пока отказался от комментариев. В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3, но 29 мая 2020 года разрушился резервуар № 5, заявил ранее РБК представитель компании. По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.

29 мая под Норильском из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизтоплива. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в воду. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках.

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела — из-за порчи земли, загрязнения вод и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Задержан подозреваемый — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК (его имя не раскрывается). Гендиректору компании Сергею Липину объявлено предостережение. 3 июня президент Владимир Путин провел совещание по поводу аварии и объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального масштаба.

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На следующем совещании, которое состоялось 5 июня, Потанин пообещал, что «Норникель» компенсирует ущерб на сумму 10 млрд руб. или даже больше. «Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо. Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — ответил на это Путин.

Позже Потанин заявил, что сотрудники НТЭК начали откачивать топливо из хранилищ, построенных так же, как резервуар на территории ТЭЦ-3, из которого вылился дизель. Об этом Потанин заявил в эфире телеканала «Россия 24». «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал он.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель», экологическая катастрофа
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