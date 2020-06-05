Ростехнадзор не проверял аварийный резервуар «Норникеля» из-за ремонта

Ростехнадзор с 2016 года не имел доступа к резервуару «дочки» «Норникеля», из которого вытекло более 20 тыс. т дизеля, — все это время он числился на ремонте. В «Норникеле» это пока не комментируют

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Ростехнадзор с 2016 года не мог проводить проверку резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 под Норильском, где 29 мая произошла авария, заявил РБК представитель ведомства. Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля», крупнейшие акционеры которого — «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.

По решению администрации предприятия резервуар был выведен в ремонт, в этом случае Ростехнадзор не имеет возможности проверять объект, объяснил его представитель. «Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находится в ремонте», — заключил он.

В отношении других объектов «дочки» «Норникеля» Ростехнадзор проводил регулярные проверки, в том числе семь плановых и внеплановых в 2017–2020 годах, сообщил собеседник РБК. Общая сумма выписанных в результате штрафов для компании превысила 4 млн руб.

Сейчас по решению правительства назначение и проведение плановых проверок приостановлено из-за коронавируса.