Авария с топливом в Норильске , 10 июн, 13:54
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В «Норникеле» заявили о «неоправданной жесткости» следствия по ЧП на ТЭЦ
Задержание директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя, о котором сообщил Следственный комитет», в «Норникеле» посчитали неоправданно жесткой мерой. Об этом РБК заявил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин.
«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — пояснил он.
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