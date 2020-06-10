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В «Норникеле» заявили о «неоправданной жесткости» следствия по ЧП на ТЭЦ

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Задержание директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя, о котором сообщил Следственный комитет», в «Норникеле» посчитали неоправданно жесткой мерой. Об этом РБК заявил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — пояснил он.

Материал дополняется.

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