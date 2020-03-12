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Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России

При каких ценах российские нефтяные компании смогут нарастить долю на рынке
Россия решилась на выход из сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+, чтобы заставить США снизить производство более дорогой сланцевой нефти. Этот план может поставить под угрозу не только американскую добычу, но и российскую
BRENT BR-4.20 $33,26 -7,84%
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В прошлую пятницу, 6 марта, на встрече с представителями стран ОПЕК Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии дополнительно сократить производство нефти из-за эпидемии коронавируса и падения спроса на нефть. С 1 апреля перестанет действовать сделка о сокращении добычи ОПЕК+, которая позволяла удерживать цены на нефть от падения в течение более трех лет.

Москва была недовольна тем, что в результате ограничений в рамках ОПЕК+ на мировом рынке выросла доля США, которые не участвовали в сделке.

России в любом случае нужно будет постепенно выходить из соглашения, чтобы сохранить долю рынка. «Эта сделка не вечная», — заявил еще в декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак.

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После провала переговоров крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия объявила России ценовую войну и заявила о планах резко нарастить добычу и поставки. К ней присоединились и другие страны картеля. К утру 12 марта баррель Brent подешевел до $33,8, а курс доллара на Московской бирже вырос до 74 руб. Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил в интервью Reuters, что выход России из сделки и падение цен на нефть были неизбежными, а шоковый сценарий позволит быстрее оздоровить рынок.

РБК разбирался, как изменятся доли стран на нефтяном рынке, что будет со сланцевой добычей в США и выгоден ли такой сценарий России.

Как вырастет доля России на нефтяном рынке

В 2016 году, по данным ОПЕК, Россия добывала в среднем 11,08 млн барр. в сутки, что составляло 11,7% от объема мирового потребления. С 2017 года Россия участвовала в сделке ОПЕК+, в рамках которой 24 страны сокращали добычу, чтобы поддержать цены. В 2019 году добыча России выросла до 11,44 млн барр. в сутки, но долю на мировом рынке российские компании немного снизили, до 11,4%, свидетельствуют данные ОПЕК и расчеты РБК (см. график).

В течение полугода после прекращения действия сделки ОПЕК+ (с 1 апреля) Россия сможет нарастить производство максимум на 500 тыс. барр. в сутки (+4,3%), сказал РБК аналитик IHS Markit Максим Нечаев. О возможности увеличить добычу на 0,5 млн барр. в сутки 9 марта заявил и Новак. В этом случае доля российских компаний на нефтяном рынке в 2020 году вырастет на 0,6 п.п., до 11,97%.

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Как изменятся цены

Минэнерго прогнозирует возвращение цен в диапазон $40–45 за барр. во второй половине 2020 года, $45–50 — в следующем году, рассказал Сорокин. Цена будет зависеть от того, по какой причине Саудовская Аравия развернула ценовую войну, написали в обзоре аналитики Bank of America 9 марта. Если демпинг направлен против сланцевой нефти из США, цена в 2020 году может остаться на уровне $40 за барр. Если Саудовская Аравия просто пытается вернуть Россию за стол переговоров, цена может восстановиться до $45.

Saudi Aramco заявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн барр. в сутки, а затем увеличит добычу до 13 млн барр в сутки. Саудовцы также предоставят покупателям скидки в размере $6–8 на баррель. В итоге доля Саудовской Аравии на рынке в 2020 году может вырасти на 3,3 п.п., до 13%.

Но Саудовская Аравия, бюджет которой чувствителен к колебаниям цен, не может позволить себе продолжительную ценовую войну, считают в Bank of America, поэтому прогноз банка на 2021 год — $55 за барр.

В долгосрочной перспективе при цене $40 за барр. и текущем курсе рубля у России будут ограниченные возможности, чтобы и дальше наращивать добычу, а через два года встанет вопрос о поддержке производства, предупреждает Нечаев. По его словам, в стране нет новых месторождений, которые было бы выгодно разрабатывать при таких низких ценах на нефть и текущем курсе рубля.

По данным IHS Markit, безубыточная цена нефти для новых проектов в России составляет в среднем $42 за барр. Себестоимость российской нефти — $25 за барр. и меньше, «а все остальное — налоги», говорил Сорокин в начале 2019 года. Но себестоимость добычи постепенно растет, так как компании переходят к освоению более дорогих запасов и в будущем для роста добычи нефти России может понадобиться $60–70 за барр., признал он.

До сих пор правительство стимулировало добычу льготами, в том числе адресными. Например, «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения вычет по НДПИ в 350 млрд руб. за десять лет и просит льготы еще на 460 млрд руб. на десять лет для Приобского месторождения. Оппонентом нефтяников в споре о льготах даже при относительно высоких ценах на нефть выступал Минфин.

Как сократится сланцевая добыча в США

Добыча нефти в США за время действия соглашения ОПЕК+, в 2016–2019 годах, выросла с 8,4 млн барр., до 12,2 млн барр. в сутки, а доля на рынке — с 9 до 12%, следует из данных ОПЕК и Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA).

Крах сделки России и стран ОПЕК уже принес первые результаты, которых добивалась Москва, правда пока в виде прогнозов. EIA 11 марта пересмотрело оценку производства сланцевой нефти в США. В 2020 году добыча американских компаний должна была вырасти на 0,8 млн барр., до 13,2 млн барр. в сутки. Новый прогноз EIA — лишь 13 млн барр. в сутки. Добыча в Штатах начнет падать уже в мае 2020 года, а в 2021 году снизится до 12,7 млн барр. в сутки, указывает американское министерство.

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Средняя цена безубыточности для большинства сланцевых компаний составляет $35–45 за барр. (североамериканский эталон WTI, текущая цена — $31), сообщил РБК глава отдела исследований сланцевых месторождений Rystad Energy Артем Абрамов. Этот показатель значительно снизился за последнее время: в 2013–2014 годах добыча сланца была рентабельна в основном при ценах $75–100 за барр., напоминает он.

Компании начнут банкротиться при цене $30 за барр. WTI со второй половины 2020 года, эта тенденция усилится в 2021 году, прогнозирует Абрамов. По его словам, даже при стоимости WTI $35 за барр. до конца 2021 года добыча сланцевой нефти в США может упасть на 1 млн барр. в сутки. Но ключевые и наиболее эффективные компании смогут адаптироваться к низким ценам, и в долгосрочной перспективе добыча не упадет, предупреждает эксперт. При цене $30–35 за барр. добыча в США стабилизируется после резкого падения к 2023–2024 году, при $40 за барр. стабилизация произойдет уже к концу 2021 года. При любой цене выше $40 за барр. в среднесрочной перспективе сланцы будут расти, но меньшими темпами, чем в 2017–2019 годах, заключает Абрамов.

В целом с точки зрения экономики США низкие цены на нефть — это даже плюс. «Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!» — написал президент США Дональд Трамп в Twitter, комментируя обрушение нефтяных котировок.

Цена или объем

Основной удар от падения цен на нефть в России приходится на федеральный бюджет, так как доля налогов в цене на нефть для местных производителей доходит до 65%. Но даже с учетом этого эффекта нефтяники тоже пострадают, сходятся во мнении эксперты, опрошенные РБК.

Государство поддерживает рубль, который с учетом масштаба падения цен на нефть уже мог бы подешеветь до 95–100 руб. за доллар, утверждает Нечаев. И если в последние годы баррель нефти стоил больше 4000 руб., сейчас цена рухнула примерно до 2500 руб., объясняет он. Даже в случае падения курса до 100 руб. за доллар баррель будет стоить около 3500 руб., то есть доходность добычи будет на очень низком уровне как в долларах, так и в рублях.

Если исходить из того, что при cохранении действия соглашения ОПЕК+ нефть марки Brent в 2020 году стоила бы $55 за барр. при курсе 65 руб. за доллар, а после отмены этой сделки составит $40 за барр. при курсе 75 руб. за доллар, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и другие российские нефтяные компании могут потерять 5–10% рублевой EBITDA, даже если нарастят добычу на 3–5%, подсчитал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Чтобы рублевые потери нефтяников были нивелированы, рубль должен упасть примерно до 80 руб. за доллар, но долларовая EBITDA в любом случае снизится, указывает он.

Вместо льгот для поддержания добычи российским компаниям может грозить очередной рост налоговой нагрузки для пополнения бюджета, предупреждает Маринченко. Российский бюджет балансируется при цене Urals $42,4 за барр., а 10 марта цена этого сорта нефти упала до $31,4 за барр.

Президент и крупнейший совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 11 марта на конференц-звонке по итогам финансовой отчетности за 2019 год выразил надежду, что ОПЕК+ найдет способ стабилизировать цены уже в марте. «Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае производителям нефти надо координировать свои действия», — подчеркнул он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Роснефть», ОПЕК, нефть
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