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Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб.

Минфин пошел навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах для Приобского месторождения. Но окончательное решение должно принять правительство
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Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Минфин смягчил позицию в споре о льготах для Приобского месторождения в Западной Сибири, рассказали РБК два источника, близких к правительству и Кремлю. Министерство оценивало эти льготы в 600 млрд руб. за десять лет.

Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.

Уступка Минфина

До сих пор Минфин настаивал на привязке размера льготы для разработки Приобского месторождения к цене на нефть в виде линейной формулы. В этом случае «целевые» 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти выше $65 за баррель, а в промежутке между $42 и $65 за баррель вычет плавно рос с нуля до 60 млрд руб. Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз, когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.

Новая позиция Минфина все еще не устраивает «Роснефть»: компания настаивает на вычете без привязки к базовой цене нефти, говорит один из источников РБК. 2 марта российская Urals стоила всего на $2,5 дороже, чем базовая цена нефти в бюджете ($44,9 за баррель). Вероятность дальнейшего снижения Urals довольно велика, в краткосрочной перспективе: нефть дешевеет на новостях о распространении короновируса, говорит аналитик Raiffeisanbank Андрей Полищук. Но в долгосрочной перспективе стоимость нефти, скорее всего, стабилизируется и будет выше базовой цены, заложенной в бюджете, считает эксперт. По его словам, опасность нового вируса для российской экономики существенно снизится, рост добычи сланцевой нефти в США замедлился, а страны ОПЕК+ сохраняют планы по стабилизации добычи нефти.

«Роснефть» предоставила в правительство все необходимые документы для оценки проекта разработки Приобского месторождения и надеется, что вопрос об инвестиционных стимулах будет решен в ближайшие месяцы, говорил 19 феврале первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров в ходе телеконференции, посвященной финансовым итогам 2019 года.

В январе 2020 года в России сменилось правительство, его возглавил Михаил Мишустин, а новым вице-премьером, курирующим ТЭК, стал Юрий Борисов, который ранее курировал только вопросы военно-промышленного комплекса. Минфин уже внес в правительство законопроект о льготах, но с разногласиями, и теперь ждет решения правительства, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов в начале февраля.

В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минфин. Представители Минфина, Минэнерго, «Роснефти» и «Газпром нефти» не ответили на запросы РБК. Представитель Борисова отказался от комментариев.

Позиция Минфина

Дискуссия о вычете из НДПИ для Приобского месторождения тянется с конца 2018 года. Тогда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить северной части Приобского месторождения вычет из налога на добычу полезных ископаемых, аналогичный тому, что уже был предоставлен Самотлорскому месторождению в Западной Сибири (350 млрд руб за 10 лет для поддержания падающей добычи). Позднее к просьбе «Роснефти» присоединилась «Газпром нефть», которая разрабатывает южную часть Приобского месторождения. Минфин оценил выпадающие доходы бюджета в 60 млрд руб в год: 46 млрд руб. на льготы для «Роснефти», 13,5 млрд руб. — для «Газпром нефти».

Обе нефтяные компании обещали, что в случае предоставления льгот выпадающих доходов у бюджета не будет. В обмен на льготы они планировали увеличить инвестиции в разработку месторождений, нарастить добычу и увеличить поступление налогов в бюджет. Но Минфин с этим нн согласился. «В прогнозе Минэнерго по всей отрасли падение добычи не заложено, и, соответственно, в доходах бюджета на грядущую трехлетку падение добычи также не предусмотрено. То есть в доходах бюджета заложена полная ставка НДПИ по этому месторождению (Приобскому месторождения — РБК) и стабильная добыча. А сейчас нам говорят, что будет льгота и падающая добыча. Получается, что выпадающие базовые доходы бюджета будут в любом случае», — говорил Сазанов «Интерфаксу» в августе 2019 года.

Контроль за льготами

Минфин изменил не только позицию по льготам для Приобского месторождения, но и в целом подход к предоставлению льгот для нефтяных компаний. В Минфине создается специальный блок, который будет отслеживать, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот, рассказывал 20 февраля в интервью РБК глава Минфина Антон Силуанов.

«Если раздавать льготы без условий, то они не работают. Как мы видим, инвестиции не увеличиваются, дивидендов выплачивается все больше и больше, и больше. В результате эти льготы, бюджетные расходы, те деньги, которые мы недополучили, идут в карманы акционеров», — заметил Силуанов. Поэтому, по его словам, нефтяники, получившие льготу, должны брать на себя обязательства по вложению этих сумм в новые или действующие месторождения, которые дадут возможность увеличить объемы добычи. «Если этого не происходит, льготы забирают. Не выполнил (условия), до свидания — с льготой распрощался», — заключил он.

По оценкам Минфина, рост НДПИ и экспортной пошлины после выдачи льгот и стабилизации добычи на Самотлорском месторождении составил 1,5 млрд руб. в 2018 году, а в январе-сентябре 2019 года — 2,5 млрд руб., писали «Ведомости». При этом «Роснефть» получила льготы на этом месторождении в 35 млрд руб. в год. Источник, близкий к «Роснефти», это опровергал: кроме НДПИ и экспортной пошлины компания увеличила выплаты по налогу на прибыль и в виде дивидендов на 23 млрд руб.

Компании нефтегазового сектора выступают одними из крупнейших получателей государственных льгот. В октябре 2019 года директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов сообщил, что налоговые льготы для таких компаний выросли почти в четыре раза начиная с 2011-го: с 375 млрд руб. до 1,6 трлн руб. Отчасти это связано с высокой налоговой нагрузкой на нефтяной сектор. В 2018 году нефтяники заплатили в бюджет более 9 трлн руб (44% доходов бюджета от предприятий промышленности и сферы услуг), и даже с учетом льгот доля налогов в цене нефти составляет больше 60%, подсчитывали эксперты Vygon Consulting. Снижая налоги, государство стимулирует разработку запасов, общее качество которых постепенно ухудшается, ранее объясняли чиновники Минэнерго и нефтяники.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: роснефть, газпром нефть, налоговые льготы
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