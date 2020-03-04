Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб.

Минфин пошел навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах для Приобского месторождения. Но окончательное решение должно принять правительство

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Минфин смягчил позицию в споре о льготах для Приобского месторождения в Западной Сибири, рассказали РБК два источника, близких к правительству и Кремлю. Министерство оценивало эти льготы в 600 млрд руб. за десять лет.

Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.

Уступка Минфина

До сих пор Минфин настаивал на привязке размера льготы для разработки Приобского месторождения к цене на нефть в виде линейной формулы. В этом случае «целевые» 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти выше $65 за баррель, а в промежутке между $42 и $65 за баррель вычет плавно рос с нуля до 60 млрд руб. Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз, когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.

Новая позиция Минфина все еще не устраивает «Роснефть»: компания настаивает на вычете без привязки к базовой цене нефти, говорит один из источников РБК. 2 марта российская Urals стоила всего на $2,5 дороже, чем базовая цена нефти в бюджете ($44,9 за баррель). Вероятность дальнейшего снижения Urals довольно велика, в краткосрочной перспективе: нефть дешевеет на новостях о распространении короновируса, говорит аналитик Raiffeisanbank Андрей Полищук. Но в долгосрочной перспективе стоимость нефти, скорее всего, стабилизируется и будет выше базовой цены, заложенной в бюджете, считает эксперт. По его словам, опасность нового вируса для российской экономики существенно снизится, рост добычи сланцевой нефти в США замедлился, а страны ОПЕК+ сохраняют планы по стабилизации добычи нефти.