Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб.

«Роснефть» предоставила в правительство все необходимые документы для оценки проекта разработки Приобского месторождения и надеется, что вопрос об инвестиционных стимулах будет решен в ближайшие месяцы, говорил 19 феврале первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров в ходе телеконференции, посвященной финансовым итогам 2019 года.
В январе 2020 года в России сменилось правительство, его возглавил Михаил Мишустин, а новым вице-премьером, курирующим ТЭК, стал Юрий Борисов, который ранее курировал только вопросы военно-промышленного комплекса. Минфин уже внес в правительство законопроект о льготах, но с разногласиями, и теперь ждет решения правительства, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов в начале февраля.
В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минфин. Представители Минфина, Минэнерго, «Роснефти» и «Газпром нефти» не ответили на запросы РБК. Представитель Борисова отказался от комментариев.
Дискуссия о вычете из НДПИ для Приобского месторождения тянется с конца 2018 года. Тогда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить северной части Приобского месторождения вычет из налога на добычу полезных ископаемых, аналогичный тому, что уже был предоставлен Самотлорскому месторождению в Западной Сибири (350 млрд руб за 10 лет для поддержания падающей добычи). Позднее к просьбе «Роснефти» присоединилась «Газпром нефть», которая разрабатывает южную часть Приобского месторождения. Минфин оценил выпадающие доходы бюджета в 60 млрд руб в год: 46 млрд руб. на льготы для «Роснефти», 13,5 млрд руб. — для «Газпром нефти».
Обе нефтяные компании обещали, что в случае предоставления льгот выпадающих доходов у бюджета не будет. В обмен на льготы они планировали увеличить инвестиции в разработку месторождений, нарастить добычу и увеличить поступление налогов в бюджет. Но Минфин с этим нн согласился. «В прогнозе Минэнерго по всей отрасли падение добычи не заложено, и, соответственно, в доходах бюджета на грядущую трехлетку падение добычи также не предусмотрено. То есть в доходах бюджета заложена полная ставка НДПИ по этому месторождению (Приобскому месторождения — РБК) и стабильная добыча. А сейчас нам говорят, что будет льгота и падающая добыча. Получается, что выпадающие базовые доходы бюджета будут в любом случае», — говорил Сазанов «Интерфаксу» в августе 2019 года.
Минфин изменил не только позицию по льготам для Приобского месторождения, но и в целом подход к предоставлению льгот для нефтяных компаний. В Минфине создается специальный блок, который будет отслеживать, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот, рассказывал 20 февраля в интервью РБК глава Минфина Антон Силуанов.
«Если раздавать льготы без условий, то они не работают. Как мы видим, инвестиции не увеличиваются, дивидендов выплачивается все больше и больше, и больше. В результате эти льготы, бюджетные расходы, те деньги, которые мы недополучили, идут в карманы акционеров», — заметил Силуанов. Поэтому, по его словам, нефтяники, получившие льготу, должны брать на себя обязательства по вложению этих сумм в новые или действующие месторождения, которые дадут возможность увеличить объемы добычи. «Если этого не происходит, льготы забирают. Не выполнил (условия), до свидания — с льготой распрощался», — заключил он.
По оценкам Минфина, рост НДПИ и экспортной пошлины после выдачи льгот и стабилизации добычи на Самотлорском месторождении составил 1,5 млрд руб. в 2018 году, а в январе-сентябре 2019 года — 2,5 млрд руб., писали «Ведомости». При этом «Роснефть» получила льготы на этом месторождении в 35 млрд руб. в год. Источник, близкий к «Роснефти», это опровергал: кроме НДПИ и экспортной пошлины компания увеличила выплаты по налогу на прибыль и в виде дивидендов на 23 млрд руб.
Компании нефтегазового сектора выступают одними из крупнейших получателей государственных льгот. В октябре 2019 года директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов сообщил, что налоговые льготы для таких компаний выросли почти в четыре раза начиная с 2011-го: с 375 млрд руб. до 1,6 трлн руб. Отчасти это связано с высокой налоговой нагрузкой на нефтяной сектор. В 2018 году нефтяники заплатили в бюджет более 9 трлн руб (44% доходов бюджета от предприятий промышленности и сферы услуг), и даже с учетом льгот доля налогов в цене нефти составляет больше 60%, подсчитывали эксперты Vygon Consulting. Снижая налоги, государство стимулирует разработку запасов, общее качество которых постепенно ухудшается, ранее объясняли чиновники Минэнерго и нефтяники.