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Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти после развала сделки ОПЕК

По прогнозам американского Минэнерго,после развала сделки ОПЕК+ объемы добытой в США нефти начнут сокращаться с мая этого года и к 2021 году выйдут на уровень 12,7 млн барр. в сутки по сравнению с 13 млн барр. в сутки в 2020-м
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Фото: Andrew Cullen / Reuters

В 2020 году объем добытой сырой нефти в США в среднем составит 13 млн баррелей в сутки, а к 2021 году этот показатель сократится до 12,7 млн. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA), которое входит в структуру Минэнерго США.

Объемы полученной нефти в 2021 году сократятся из-за обвала цен на топливо после того, как ОПЕК и не входящие в картель страны, включая Россию, не продлили соглашение о сокращении добычи. Прогнозы EIA указывают, что обвал цен на топливо повлияет на производство в течение следующего полугода. Таким образом, в США впервые с 2016 года будет наблюдаться снижение ежегодного уровня добычи нефти. EIA ожидает, что месячная добыча нефти в США начнет снижаться уже в мае — с 13,2 млн барр. в сутки до 12,8 млн барр. в сутки к декабрю этого года, несмотря прогнозируемый среднегодовой рост добычи в 0,8 баррелей в сутки в 2020 году.

При снижении цен на нефть бензин, по оценке EIA, станет дешевле. Ожидается, что в 2020 году он будет стоить $2,14 долларов за галлон (около 3,78 л) по сравнению с $2,60 в 2020 году.

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля
Бизнес

О том, что ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычик нефти стало известно 6 марта. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — говорилтогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

После разрыва сделки цены на топливо марки Brent обвалились до $31 за баррель (на предыдущем закрытии показатель был на уровне $46). Затем они выросли, и в настоящий момент Brent торгуется по $36 за баррель.

Один из крупнейших в мире производителей нефти саудовский Saudi Aramco в апреле решил увеличить поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что на 26% больше его обычных показателей. По данным Bloomberg, «Роснефть» также планирует увеличить добычу в апреле до 300 тыс. барр./сутки. Министр энергетики Александр Новак отмечал, что отказ от продления сделки позволит компаниям увеличить добычу по собственному усмотрению, но утверждал, что такие планы с ними пока не обсуждались.

На фоне падения цен на нефть обрушились мировые биржевые индексы, а курсы доллара и евро выросли. Согласно ЦБ 11 марта, доллар торгуется на уровне 72 руб., а евро 81 руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, добыча нефти
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