Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти после развала сделки ОПЕК

По прогнозам американского Минэнерго,после развала сделки ОПЕК+ объемы добытой в США нефти начнут сокращаться с мая этого года и к 2021 году выйдут на уровень 12,7 млн барр. в сутки по сравнению с 13 млн барр. в сутки в 2020-м

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В 2020 году объем добытой сырой нефти в США в среднем составит 13 млн баррелей в сутки, а к 2021 году этот показатель сократится до 12,7 млн. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA), которое входит в структуру Минэнерго США.

Объемы полученной нефти в 2021 году сократятся из-за обвала цен на топливо после того, как ОПЕК и не входящие в картель страны, включая Россию, не продлили соглашение о сокращении добычи. Прогнозы EIA указывают, что обвал цен на топливо повлияет на производство в течение следующего полугода. Таким образом, в США впервые с 2016 года будет наблюдаться снижение ежегодного уровня добычи нефти. EIA ожидает, что месячная добыча нефти в США начнет снижаться уже в мае — с 13,2 млн барр. в сутки до 12,8 млн барр. в сутки к декабрю этого года, несмотря прогнозируемый среднегодовой рост добычи в 0,8 баррелей в сутки в 2020 году.

При снижении цен на нефть бензин, по оценке EIA, станет дешевле. Ожидается, что в 2020 году он будет стоить $2,14 долларов за галлон (около 3,78 л) по сравнению с $2,60 в 2020 году.

О том, что ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычик нефти стало известно 6 марта. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — говорилтогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.