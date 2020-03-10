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Саудовская Аравия увеличит поставки нефти на 26% после срыва сделки ОПЕК+

После выхода России из сделки ОПЕК+ Saudi Aramco решила с 1 апреля увеличить поставки нефти на мировой рынок до 12,3 млн барр. в сутки. Это на 26% выше ее добычи в феврале
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco в апреле 2020 года увеличит поставки нефти до 12,3 млн барр. в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой пресс-служба саудовской госкомпании.

Это на 26% больше, чем Saudi Aramco обязалась поставлять в рамках сделки о сокращении добычи между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) в первом квартале 2020 года — 9,7 млн барр. в сутки. Примерно столько компания произвела в феврале, сообщает Bloomberg. С 1 апреля сделка ОПЕК+ перестанет действовать, потому что Россия на встрече в Вене 6 марта отказалась от дальнейшего сокращения добычи, что привело к отмене всех договоренностей.

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Поставки 12,3 млн барр. в сутки выше нынешних максимальных мощностей саудовской компании по добыче, что означает намерение Саудовской Аравии максимально увеличить поставки на рынок, как можно быстрей, задействовав стратегические запасы, отмечает Bloomberg. Это очередной шаг в начавшейся ценовой войне между королевством и Россией, указывает агентство. В понедельник, 9 марта, цены на нефть Brent уже упали на более чем на 20% — это было максимальное падение с 1991 года, приведя к обвалу на мировых биржах.

После публикации заявления Saudi Aramco цены на нефть, которые 10 марта отыгрывали падение, растеряли половину роста. К 12.30 мск рост котировок Brent составил 4,86%, а WTI — на 5,33%.

Российские компании в краткосрочном периоде могут могут нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. барр. в сутки, а в перспективе — до 500 тыс. баррелей, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24», которое вышло в эфир в 12.00 уже после выхода заявления саудовской гсокомпании.

По словам Новака, существенное падение нефтяного рынка на минувших выходных был ожидаемым и вызвано тем, что Saudi Aramco предложила свои покупателям скидку к цене нефти в $6-8 за баррель, но сейчас все немного успокоилось. «Вчера мы наблюдали очень сильное снижение мировых рынков и соответственно цен на нефть, вызванных, в первую очередь, теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на $6-8 за баррель. Конечно рынки на это отреагировали очень сильно. А сегодня мы видим, что рынки частично восстановились, порядка 7% рост», — подчеркнул он. «Мне кажется, те панические настроения, которые были вчера, сегодня уже несколько нивелированы, и рынок в более сбалансированном состоянии находится», — добавил министр.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: нефть, новак, ОПЕК
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