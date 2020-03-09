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Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости

По мнению президента США, спор России и Саудовской Аравии о добыче нефти вызвал обвал мировых рынков. Также Трамп отметил «лживые сообщения СМИ», которые способствовали этому
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В ситуации с обвалом рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия, а также недостоверные сообщения СМИ, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят из-за цен и добычи нефти. Это, а также лживые сообщения СМИ — причина падения рынков», — заявил президент.

В отдельном посте в Twitter он также отметил, что сложившаяся ситуация благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин должны снизиться.

Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии ограничить добычу на дополнительные 1,5 млн барр. в сутки. Цена на нефть Brent падала ниже уровня $32 баррель, цена нефти марки WTI — ниже $30 (по ходу понедельника котировки отыграли часть падения). Это стало рекордным падением внутри дня с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» по освобождению захваченного Ираком Кувейта.

Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть
Бизнес

Азиатские и европейские индексы отреагировали резким падением на ситуацию с нефтяными ценами, а вслед за ними — американские. Так, индекс S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,3%. После этого торги были приостановлены на 15 минут.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть может упасть впервые за 11 лет из-за распространения коронавируса. Агентство полагает, что в 2020 году спрос снизится на 90 тыс. барр. в сутки год к году.

В первом квартале 2020 года мировой спрос на нефть снизился на 2,5 млн барр. в сутки. Согласно базовому прогнозу МЭА, в случае, если вспышка коронавируса будет взята под контроль, во второй половине 2020 года спрос вернется к норме. Если сбудется негативный прогноз, мировой спрос упадет на 730 тыс. барр. в сутки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, нефть
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