Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости

По мнению президента США, спор России и Саудовской Аравии о добыче нефти вызвал обвал мировых рынков. Также Трамп отметил «лживые сообщения СМИ», которые способствовали этому

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В ситуации с обвалом рынков виноваты Россия, Саудовская Аравия, а также недостоверные сообщения СМИ, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят из-за цен и добычи нефти. Это, а также лживые сообщения СМИ — причина падения рынков», — заявил президент.

В отдельном посте в Twitter он также отметил, что сложившаяся ситуация благоприятна для потребителей, поскольку цены на бензин должны снизиться.

Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии ограничить добычу на дополнительные 1,5 млн барр. в сутки. Цена на нефть Brent падала ниже уровня $32 баррель, цена нефти марки WTI — ниже $30 (по ходу понедельника котировки отыграли часть падения). Это стало рекордным падением внутри дня с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» по освобождению захваченного Ираком Кувейта.