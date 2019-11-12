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Экономика ,  
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Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала данные о полной себестоимости нефти в разных странах с учетом налогов. По ее версии, в России добыча дорогая, более $40 за баррель, что вдвое дороже, чем в Саудовской Аравии
Фото: Zuma / TASS

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — самая прибыльная в мире — 9 ноября опубликовала 658-страничный проспект (.pdf) своего первичного публичного размещения акций (IPO). В нем представлены специально собранные и обработанные для этого данные о полной себестоимости добычи нефти в разных странах мира с учетом налогов (см. инфографику).

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.

Оценка Saudi Aramco близка к оценке российского правительства, но немного завышена, говорит РБК источник, близкий к кабмину. По его оценке, самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, с учетом действующих льгот себестоимость их разработки оценивается в $50–55 за баррель.

Как считал консультант Saudi Aramco

Оценку себестоимости нефти для Saudi Aramco проводил ее отраслевой консультант — компания IHS Markit. Она считала так называемую безубыточную цену нефти (breakeven costs), то есть ту, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. У расчетов IHS были следующие особенности:

  • цена рассчитывалась для «типичных» новых нефтяных проектов страны, начатых в 2019 году;
  • эта цена должна покрывать все производственные издержки компании при полном цикле освоения месторождения;
  • издержки учитывают налоги;
  • затраты на проект учитываются по 2030 год, рентабельность добычи должна составлять 10% в год (отраслевой стандарт).

В России нефть дороже, чем в большинстве стран

По расчетам IHS Markit, такая безубыточная цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России в среднем составляет около $42 за баррель сорта Brent. Для проектов морской добычи — около $44.

Для сравнения: в Саудовской Аравии цена breakeven для сухопутных и офшорных месторождений оценивается примерно в $16–18 за баррель. Отдельно IHS указывает, что порог рентабельности на действующих месторождениях Саудовской Аравии (соответственно, затраты на разведку и освоение не учитываются) составляет менее $10.

  • С точки зрения IHS Markit, на всем Ближнем Востоке себестоимость нефти дешевле, чем в России: в Ираке — около $20, в Иране — $22, в ОАЭ — $20/30 (для сухопутных/морских месторождений).
  • В Нигерии (проекты на суше) безубыточная стоимость оценена примерно в $28 за баррель.
  • В Венесуэле (проекты на суше) — $36.
  • В Великобритании (Северное море) — чуть меньше $40.
  • В США (Мексиканский залив) — $40.

Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане ($46/51 на сухопутных/морских проектах), на сухопутных проектах в США ($49), в Анголе и Таиланде (около $50, офшорные проекты), в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60).

Это все из-за налогов

Для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Замминистра энергетики Павел Сорокин в феврале 2019 года говорил в интервью «Ведомостям», что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги». «Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит», — сказал Сорокин.

Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) во втором квартале 2019 года составила 2508 руб. за баррель, или $31,9 по среднему курсу квартала.

В 2018 году налоговая нагрузка на добычу в России составляла 65% от выручки компаний, тогда как для крупнейших нефтегазовых структур, работающих по всему миру, эта величина значительно меньше — 18–35% от выручки (без учета проектов, которые реализуются по соглашениям о разделе продукции), отмечает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Налоговая нагрузка на нефтяные проекты в России очень высокая, так что государство предоставляет стимулы для развития новых месторождений в удаленных регионах или ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов, говорит директор по консалтингу в сфере регулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. Без льгот себестоимость добычи с учетом налогов на таких месторождениях может превышать текущий уровень цен в $60–65 за баррель, указывает она.

Но льготы растут

Нефтегазовые налоговые льготы в 2019 году достигли почти 1,6 трлн руб. — рост на триллион по сравнению с 2016 годом, следует из данных Минфина. С 2013 года доля льготируемой добычи нефти выросла с 27 до 56,6% в первом квартале 2019 года. Однако «более чем двукратное увеличение предоставляемых нефтяным компаниям льгот не привело к сопоставимому росту инвестиций в добычу», констатировал Минфин. При сохранении сложившихся тенденций к 2024 году доля льготируемой нефтедобычи увеличится до 67,5%, а к 2036 году — до 90%.

Конкуренция налоговых режимов

Недавно министерства провели инвентаризацию запасов, которая показала, что в зависимости от макроусловий в России нерентабельны 50–65% из них, напоминает Козлова. Но это был только первый этап. Сейчас Минэнерго по поручению правительства предстоит проанализировать, насколько эффективны действующие льготы и какой должна быть оптимальная фискальная система для отрасли, уточняет она. Формально отчет о результатах этой работы должен быть представлен к июню 2020 года.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» (более 40% всей российской добычи) Игорь Сечин говорил в июне 2019 года, что в мире обостряется конкуренция налоговых режимов в нефтяной отрасли. «В США в последние годы приняты беспрецедентные меры поддержки отрасли за счет снижения налоговой нагрузки и регуляторных барьеров. <...> Произошедшее с 2017 года снижение налоговой нагрузки в Саудовской Аравии (ставка налога на прибыль снизилась с 85 до 50%) привело к тому, что по итогам 2018 года национальная нефтегазовая компания Saudi Aramco показала мировой рекорд по чистой прибыли, превысив $100 млрд», — пояснил Сечин. В России же, по его словам, «разнонаправленные тенденции — российский регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка».

Представитель Минэнерго и представители IHS Markit не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева
Теги: нефть, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, себестоимость добычи
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