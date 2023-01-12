СК возбудил дело против менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании

СК расследует уголовное дело в отношении руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air, рассказали источники РБК. Их подозревают в даче взятки экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации

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Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air по подозрению в даче взятки, сообщил РБК источник в Следственном комитете и подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

По версии правоохранительных органов, менеджмент Azur Air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (уволился из ведомства весной 2022 года) путевки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 млн руб. в сравнении с рыночными ценами», говорит один из источников РБК.

«Против неустановленных лиц из руководства Azur Air расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки) Уголовного кодекса», — говорит источник в Следственном комитете.

По словам знакомого с материалами дела источника РБК, путевки были оформлены через компанию «Анекс Туризм» (работает под брендом Anex Tour), связанную с Azur Air. В состав путевки входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air, продолжает источник.

По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений. Перевозчик получил от ведомства сертификат на свой центр подготовки персонала в июне 2021 года и обещания о выдаче разрешений на выполнение дополнительных грузопассажирских рейсов. 1 октября того же года в Azur Air произошла смена руководства: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния (с ним не был продлен контракт) стал Евгений Королев, который с марта 2021 года был директором технического департамента перевозчика.

Сейчас «Анекс Туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, Azur Air — Анне и Людмиле Фукаловым (данные СПАРК). Ранее совладельцами авиакомпании были Рустем и Наталья Кочкар (работали в Anex Tour). Серхат Кочкар был совладельцем Anex Tour.

В пресс-службе Azur Air отказались от комментариев. Представитель Anex Tour сообщил, что запрос РБК относится к компетенции авиакомпании, говорить за которую он «не в праве». РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Росавиации.

В 2018 году замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрий Малышев был арестован за взятку от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова. Саму авиакомпанию в 2019 году оштрафовали на 21,6 млн руб., топ-менеджер получил условный срок и штраф в размере 6 млн руб. В декабре 2020 года суд приговорил Малышева к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 15,5 млн руб.

В октябре 2022 года был арестован бывший начальник отдела квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк. В конце декабря Росавиация сообщила о задержании за «откат» недавно нанятого замначальника управления по цифровизации Александра Матюшкина. Перед этим сотрудники правоохранительных органов провели обыск в кабинетах сразу трех чиновников ведомства: начальника управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.