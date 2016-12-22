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Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании
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Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании
Бизнес, 18:00
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Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании
Гендиректор авиакомпании iFly Евгений Филатов арестован по делу о получении взятки. iFly аффилирована с соснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Генеральный директор чартерной авиакомпании iFly Евгений Филатов арестован по решению Мещанского районного суда 10 июля, следует из картотеки суда. Со-основатель, коммерческий директор Tez Tour и совладелец iFly Александр Буртин (25%) подтвердил РБК задержание Филатова по делу о получении взятки. Подробностей он не сообщил. Источник в правоохранительных органах также подтвердил арест Филатова.

РБК направил запрос в iFly, представитель Росавиации отказался от комментариев.

«На взаимоотношении туроператора (Tez Tour) и авиаперевозчика (iFly) это никак не скажется», — заявил РБК Буртин. По его словам, сейчас у iFly минимальные объемы в полетной программе Tez Tour. Как уточнил представитель Tez Tour, туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай. «Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, ​в частности TUI и «Интурист», — отметил он.
Представитель «Интуриста» сказал, что доля iFly в общей перевозке в этом сезоне не превышает 5%: авиакомпания осуществляет для «Интуриста» прежде всего чартерные перевозки в турецкий Даламан. Представитель TUI подтвердил, что что в этом сезоне компания летает в том числе и на iFly.

iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В его эксплуатации находятся девять самолетов — восемь Airbus и один Boeing, следует из данных реестра Росавиации. Компания занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года она перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016 году), занимает 20-е место среди российских авиакомпаний.

Помимо Буртина совладельцами компании «Ай Флай» (она оперирует под брендом iFly) являются его сын Иван (66%) и «Шелковый путь» (9%), подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd.

Авиакомпания, по данным Росавиации, стала рекордсменом по задержкам по итогам мая 2018 года — 8,9% рейсов было задержано более чем на два часа. ​3 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку из-за инцидента с пассажирским самолетом iFly, экстренно севшим в аэропорту Внуково. Самолет пошел на посадку, поскольку сработал датчик — упал уровень гидравлической жидкости.

В 2016 году претензии к iFly были у Росавиации. Ведомство ограничивало срок сертификата эксплуатанта компании с августа по октябрь, но позже ограничение было снято.

Авторы: Валерия Комарова, Сергей Соболев.
При участии: Елена Сухорукова, Максим Солопов.
Теги: авиакомпания , Tez Tour , TUI
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