ФСБ провела обыски в Росавиации

Источник «Известий» сообщил, что обыск был проведен в кабинетах трех чиновников ведомства. Задержан замначальника управления цифровизации

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил источник РБК в федеральном агентстве.

По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, к месту прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД, обыск проводился в кабинетах сразу трех чиновников: начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Обыски прошли в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту хищения неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирования межрегиональных рейсов, уточнил собеседник «Известий».

По информации телеграм-каналов SHOT и «Авиаторщина», причина визита силовиков — дело о взятке. В частности, «Авиаторщина» пишет, что обыскам предшествовало задержание замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина — при получении взятки в особо крупном размере. Источник РБК в Росавиации подтвердил задержание Матюшкина.

В начале октября ФСБ после проведенных обысков задержала начальника отдела квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка, сообщали источники РБК.