Из Росавиации уволился начальник управления летной эксплуатации

Максим Костылев (Фото: скриншот с видео НСН)

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев уволился по собственному желанию. Об этом РБК сообщил источник в ведомстве, информацию подтвердил источник, близкий к Росавиации.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.

«Костылев написал заявление об уходе по собственному желанию, которое было подписано руководителем федерального агентства, — говорит источник, — с 29 апреля он уже не является сотрудником Росавиации». Служебный контракт был расторгнут по инициативе самого служащего (на основании п. 1 ч. 3 ФЗ «О государственной гражданской службе»), отметил собеседник.

Ранее начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов провел в отношении Костылева антикоррупционную проверку. Источник отметил, что обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились.

РБК сообщал, что Костылев покинет ведомство сразу после возвращения из отпуска. Также из Росавиации по собственному желанию увольняется Алла Сясина, его заместитель и начальник управления цифровой трансформации и обеспечения авиавластей.

После начала новой волны санкций Максим Костылев отвечал за перевод иностранных самолетов, эксплуатируемых отечественными авиакомпаниями, в российский реестр и за расторжение лизинговых договоров с западными компаниями.