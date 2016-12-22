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Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly
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Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly
Бизнес, 15:09
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Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly
Замначальника управления Росавиации Юрий Малышев задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ранее суд арестовал по этому же делу главу авиакомпании iFly Евгения Филатова
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Замруководителя управления регулирования перевозок Росавиации Юрий Малышев взят под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.

По словам представителя суда, ходатайство об аресте подавал 1-й отдел по расследованию особо важных дел московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

Как следует из картотеки Мещанского суда, это ходатайство было удовлетворено в пятницу, 13 июля.

Малышев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), уточнила Котомина. ​Ему грозит штраф до 5 млн руб. и лишение свободы до 15 лет.

«Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов», — сообщил РБК представитель Росавиации. Ведомство предоставило все необходимые материалы и находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте, добавил он.

Чиновника обвиняют по тому же делу, что и гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об аресте последнего стало известно в пятницу. Пресс-секретарь Мещанского суда уточнила, что его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). По этой статье Филатову грозят штраф до 4 млн руб. и лишение свободы до 15 лет.

iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В эксплуатации авиакомпании находятся девять самолетов — восемь Airbus и один Boeing, следует из данных реестра Росавиации. Она занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года, iFly перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016-м).

25% авиакомпании принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, еще 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd.

«На взаимоотношениях туроператора [Tez Tour] и авиаперевозчика [iFly] это [арест Филатова] никак не скажется», — говорил ранее РБК Буртин. По его словам, сейчас у авиакомпании минимальные объемы в полетной программе туроператора. А представитель Tez Tour уточнял, что туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай. «Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, в частности TUI и «Интурист», — отметил он.

Претензии к авиакомпании iFly у Росавиация были еще в 2016 году, в результате на два месяца был ограничен сертификат эксплуатанта перевозчика. В мае текущего года Росавиация за многочисленные задержки и отмены рейсов сократила чартерную программу iFly на 10%.

Авторы: Максим Солопов, Валерия Комарова.
Теги: взятка в особо крупном размере , Росавиация , авиакомпания
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