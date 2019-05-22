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Бизнес ,  
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Авиакомпанию iFly оштрафовали на 21,6 млн руб. за взятку

Генпрокуратура оштрафовала авиакомпанию iFly на 21,6 млн руб. за передачу взяток ее экс-гендиректором Евгением Филатовым замначальнику управления регулируемых перевозок Росавиации Юрию Малышеву, сообщается на сайте ведомства.

В отношении iFly возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Отмечается, что основанием для этого стали материалы уголовного дела по фактам передачи Филатовым взяток на сумму 2 млн руб. за выдачу разрешений на разовые полеты в порядке чартерных международных сезонных рейсов.

Как уточнила Генпрокуратура, пока постановление в законную силу не вступило из-за жалобы авиакомпании в связи с несогласием с размером штрафа.

В отделе внешних коммуникаций авиакомпании iFly РБК сообщили, что жалобу авиакомпании рассмотрят в апелляционной инстанции 18 июня.

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Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании

Филатова арестовали в июле 2018 года. В феврале суд признал его виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно. Его также оштрафовали на 6,48 млн руб.

Теги: IFly, штраф, Генпрокуратура, авиакомпания, новости РБК
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