Росавиация сообщила о задержании за «откат» недавно нанятого сотрудника

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в центральном офисе Росавиации в Москве. Как уточнили в федеральном агентстве, задержан сотрудник Управления цифровой трансформации и обеспечения за «получение отката»

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Недавно принятый на работу сотрудник Управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан сотрудниками правоохранительных органов «за получение отката от поставщика компьютерного оборудования», сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов. Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям», — сказали в федеральном агентстве.

Кроме этого, в пресс-службе опровергли сообщения о проведении обысков у главы Росавиации Александра Нерадько. Ранее об этом, в частности, сообщал телеграм-канал SHOT.

26 декабря силовики провели обыск в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил источник РБК в агентстве. Источник в Росавиации рассказал РБК, что оперативное сопровождение дела ведут сотрудники управления «т» (транспорт) ФСБ. Всего в разработке следователей находится около 10 сотрудников ведомства.

По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, обыск проводился в кабинетах сразу трех чиновников: начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Телеграм-канал «Авиаторщина» пишет, что причина визита силовиков — дело о взятке и что обыскам предшествовало задержание Александра Матюшкина. Источник РБК в Росавиации подтвердил эту информацию.

По информации РЕН ТВ, Матюшкин должен был обеспечить компании некоего бизнесмена Ларина победу в конкурсе на госконтракт и попросил за «откат» 4,5 млн руб. Предприниматель сообщил об этом ФСБ, и сотрудник «Росавиации» был взят с поличным при попытке передачи денег. Оба участника неудавшейся сделки теперь под следствием. СК возбудил уголовные дела о получении и дачи взятки соответственно, пишет РЕН ТВ.

Как сообщили ТАСС в Дорогомиловском суде, сегодня суд получил ходатайство следствия о заключении Матюшкина под стражу по делу о взятке. Также следствие просит заключить под стражу по тому же делу предпринимателя Ивана Ларионова. Согласно материалам дела, обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет колонии.