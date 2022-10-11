ФСБ задержала начальника отдела квалификационной комиссии Росавиации

Сотрудник высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк арестован после обыска, говорят источники РБК. В апреле из ведомства ушел глава управления летной эксплуатации

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В управлении летной эксплуатации Росавиации в пятницу, 7 октября, сотрудники ФСБ провели выемку документов, а по месту проживания начальника отдела высшей квалификационной комиссии (ВКК), выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиационной медицины (этот отдел входит в управление) Максима Павлюка прошел обыск. Об этом РБК рассказали три источника: два, близких к авиавластям, один — к силовым ведомствам. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

В ночь на субботу, 8 октября, Павлюка отправили под стражу. По словам двух собеседников РБК, задержание связано с проверкой силовиков работы Максима Костылева, возглавлявшего управление в 2013-2022 годах. Костылев уволился из Росавиации в апреле этого года. Источник РБК тогда говорил, что решение о его уходе из Росавиации принято по итогам проверок правоохранительными органами, которые выявили нарушения в том числе финансового характера. Однако чиновник уволился из Росавиации по собственному желанию, сообщил позже источник РБК. По его словам, обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились.

По словам одного из собеседников, также были допрошены несколько сотрудников ведомства, работавших с Костылевым.

По словам другого источника РБК, новые вопросы к работе подразделения начались после того как весной пилоты пытались уехать в зарубежные авиакомпании, поэтому в Росавиацию приходили запросы на подтверждение пилотских свидетельств. Тогда «Коммерсантъ» писал о случаях, когда Росавиация отказывается подтверждать удостоверения российских пилотов по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков для работы в других странах.

Ранее, в апреле 2022 года, Росавиации покинул заместитель руководителя этого ведомства Олег Сторчевой, курировавший деятельность этого управления.