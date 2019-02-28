Глава авиакомпании iFly получил условный срок за взятку

Столичный суд признал Евгения Филатова виновным в даче взятки высокопоставленному чиновнику Росавиации. По версии следствия, гендиректор авиаперевозчика за последние два года передал тому 2,16 млн руб.

Евгений Филатов (Фото: tourdom.ru)

Суд в Москве приговорил генерального директора авиакомпании iFly Евгения Филатова к трем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 6 млн руб. Главу авиаперевозчика суд признал виновным в даче взятки в особо крупном размере чиновнику Росавиации. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СК).

По версии следствия, с 2017 по 2018 год за выдачу iFly разрешения на разовые чартерные перелеты Филатов ​ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок ведомства Юрию Малышеву взятку в 180 тыс. руб. В общей сложности чиновнику было передано 2,16 млн руб., подсчитали сотрудники правоохранительных органов.

Малышев в рамках того же производства был арестован 16 июля 2018 года. Расследование против него по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) продолжается, указали в СК.

Ранее информацию о том, что Малышева обвиняют по тому же делу, что и Филатова, РБК подтверждал источник в правоохранительных органах. Остальных деталей об этом производстве он не приводил.