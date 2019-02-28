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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Глава авиакомпании iFly получил условный срок за взятку
Столичный суд признал Евгения Филатова виновным в даче взятки высокопоставленному чиновнику Росавиации. По версии следствия, гендиректор авиаперевозчика за последние два года передал тому 2,16 млн руб.
Евгений Филатов (Фото: tourdom.ru)

Суд в Москве приговорил генерального директора авиакомпании iFly Евгения Филатова к трем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 6 млн руб. Главу авиаперевозчика суд признал виновным в даче взятки в особо крупном размере чиновнику Росавиации. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СК).

По версии следствия, с 2017 по 2018 год за выдачу iFly разрешения на разовые чартерные перелеты Филатов ​ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок ведомства Юрию Малышеву взятку в 180 тыс. руб. В общей сложности чиновнику было передано 2,16 млн руб., подсчитали сотрудники правоохранительных органов.

Малышев в рамках того же производства был арестован 16 июля 2018 года. Расследование против него по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) продолжается, указали в СК.

Ранее информацию о том, что Малышева обвиняют по тому же делу, что и Филатова, РБК подтверждал источник в правоохранительных органах. Остальных деталей об этом производстве он не приводил.

Бизнес
Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly

iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В эксплуатации у авиакомпании, согласно реестру Росавиации, находится девять самолетов — восемь Airbus и Boeing. iFly занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года она перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016-м).

25% iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольной гонконгской Joy Tour Global Ltd.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: IFly, взятка
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