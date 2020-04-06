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Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей

Фото: Михаил Мокрушин / «РИА Новости»

Утвержденный перечень наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслей опубликован на сайте правительства. В соответствии с документом перечень используется в отношении заемщиков, относящихся к субъектам среднего и малого предпринимательства, заключивших кредитные договоры до вступления в силу изменений в федеральный закон «О Центральном банке России».

Такие организации не позднее 30 сентября 2020 года должны обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.

В соответствии с документом в перечень вошли авиаперевозки, культура, спорт, деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования (в том числе «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»), негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (в том числе «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий»).

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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