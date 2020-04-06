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ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство

Всего в список вошли почти 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Мораторий будет действовать ближайшие полгода
Фото: АГН «Москва»

Федеральная налоговая служба на своем портале создала сервис, с помощью которого можно обнаружить компании и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Всего в базе данные о почти 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Помимо системообразующих организаций и стратегических предприятий в список вошли компании из отраслей, которые наиболее пострадали от кризиса, связанного с распространением коронавируса. Речь идет об авиаперевозках, организации развлечений, спортивных и санаторно-курортных организациях, турагентствах, общепите, гостиничном бизнесе, деятельности по организации выставок и представлению бытовых услуг населению.

Созданный на портале ФНС сервис позволяет обнаружить в базе данных компанию или индивидуального предпринимателя по ИНН или ОГРН.

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
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«Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его введения не принятых судом», — говорится в сообщении.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве был введен правительством 4 апреля. Указывалось, что данная мера необходима для обеспечения стабильности в исключительных случаях. Срок действия моратория может быть продлен по решению кабмина, если не отпали обстоятельства, которые стали основанием для его введения.

Автор: Артем Филипенок
Теги: банкротство, ФНС
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